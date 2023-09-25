Пропажа латвийского дрона на границе с РФ: под Псковом найден беспилотник, объявлено расследование

Спрудс не сообщил, сколько времени займет расследование. Министр сообщил, что МИД Латвии связался с Россией по поводу инцидента. Согласно международной практике, беспилотник должен был быть возвращен Латвии, но Спрудс предполагает, что этого не произойдет, и Россия будет использовать этот случай в пропагандистских целях.

Baza: В лесу Псковской области обнаружен беспилотник

Как пишет Telegram-канал Baza, в лесу Псковской области был обнаружен беспилотник с поврежденным крылом. По информации канала, он мог упасть несколько дней назад.

Как сообщает Baza, дрон имеет светло-серую окраску и систему видеонаблюдения, он был обнаружен недалеко от деревни Суховерково в нескольких км от границы с Латвией. При этом, откуда и кем он был запущен, и когда именно упал, пока неизвестно.

Telegram-канал пишет, что после обследования места падения летательный аппарат был изъят сотрудниками ФСБ.

Как сообщалось, в субботу в ходе учений Namejs 2023 по техническим причинам была потеряна связь с беспилотником Национальных вооруженных сил (NBS), который использовался для наземного наблюдения в районе латвийско-российской границы.

С большой долей вероятности можно предположить, что дрон совершил посадку на территории России.

Беспилотник не имел военного вооружения, а предназначался для наблюдения, сообщили агентству LЕТА в Минобороны. Во избежание эскалации событий Министерство иностранных дел проинформировало Россию о случившемся, как это принято в международной практике.