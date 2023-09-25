Видео ⟩ В Латвии есть адреса, которые не могут найти ни курьеры, ни спасатели. Почему?

К программе обратилась зрительница Лива, дом которой можно найти в Земельной и Адресной книгах, но он все еще не отображается в приложениях Waze или Google Maps - помогает в этом случае лишь BalticMaps. В экстренных ситуациях, когда необходима срочная помощь, это создает серьезные угрозы. При обращении в Госземслужбу выяснилось, что дом действительно значится в Адресной книге, однако кто ответственен за передачу информации для дальнейшей навигации - неизвестно."

Лива в недоумении - кто дает информацию представителям навигационных систем? Государственный реестр адресов - это государственная информационная система, содержащая информацию обо всех адресах в стране. Муниципалитет принимает решение о новых или измененных адресах и отправляет информацию в Государственную земельную службу (VZD), которая регистрирует ее в течение пяти рабочих дней. На следующий день после регистрации она уже доступна любому человеку. В месяц регистрируется около 600 новых адресов, а меняется - от 800 до 900.