Видео ⟩ В Латвии есть адреса, которые не могут найти ни курьеры, ни спасатели. Почему?

Навигационные системы, которыми легко можно пользоваться даже на смартфоне, стали большим подспорьем для водителей. Содержатель популярной в Латвии навигационной системы Waze признался, что жителям сложно самостоятельно добавить свой адрес на карту, узнала передача Латвийского телевидения 4. studija.
К программе обратилась зрительница Лива, дом которой можно найти в Земельной и Адресной книгах, но он все еще не отображается в приложениях Waze или Google Maps - помогает в этом случае лишь BalticMaps. В экстренных ситуациях, когда необходима срочная помощь, это создает серьезные угрозы. При обращении в Госземслужбу выяснилось, что дом действительно значится в Адресной книге, однако кто ответственен за передачу информации для дальнейшей навигации - неизвестно."
Лива в недоумении - кто дает информацию представителям навигационных систем? Государственный реестр адресов - это государственная информационная система, содержащая информацию обо всех адресах в стране. Муниципалитет принимает решение о новых или измененных адресах и отправляет информацию в Государственную земельную службу (VZD), которая регистрирует ее в течение пяти рабочих дней. На следующий день после регистрации она уже доступна любому человеку. В месяц регистрируется около 600 новых адресов, а меняется - от 800 до 900.
Курьеры, в свою очередь, которые также ежедневно используют приложения для навигации, выделяют два типа адресов, которые сложно найти - дома с отдельным названием в деревнях и юридические лица, которые не указывают точный номер корпуса в больших складах или подобных строениях.
Содержатель популярной в Латвии навигационной системы Waze признался, что жителям сложно самостоятельно добавить свой адрес на карту. "Практически вся точность основывается на самих пользователях. Чем чаще они будут сообщать об ошибках - запрещенных поворотах, несуществующих адресах, тем точнее будет", - сообщили представители предприятия в Латвии.
Вероятно, у компаний, находящихся за рубежом, не всегда есть детализированная карта дорожных сетей, по которым можно построить маршрут. Однако известно, что Google Maps связались с Государственным реестром адресов, поэтому можно ожидать, что вскоре в приложении появятся данные и о ранее отсутствовавших на сервисе адресах.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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