Конец эпохи: последний рейс по Латвии совершил поезд - "пенсионер"

Как сообщили порталу Apollo.lv в компании, электропоезд был введен в эксплуатацию в 1966 году.

25 сентября поезд совершил свой последний тур - рейсы в сторону Скулте №. 6102, 6107, в сторону Тукумса № 6409, 6412, в сторону Елгавы №. 6717, 6722, 6721, 6726, 6727, 6732, в сторону Тукумс №. 6431, 6434.

Поезд "ушел на пенсию" сегодня вечером в 20:29, когда он прибыл на Центральный вокзал Риги со стороны Слоки.

Labrīt!

Tukuma virzienā vilcienam plānots doties šajos reisos:

Nr.6409 Rīga (08.00) - Sloka (08.50)

Nr.6412 Sloka (09.09) - Rīga (09.59)

Nr.6431 Rīga (18.30) - Sloka (19.21)

Nr.6434 Sloka (19.39) - Rīga (20.29) — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) September 22, 2023

Представители Pasažieru vilciens спросили в соцсетях у Железнодорожного музея, стоит ли отвезти к ним "старичка". "Если бы было неограниченное пространство и возможности, конечно. Мы надеемся, что пока вы сохраните его для ретро поездок", - ответили представители музея.

В начале сентября руководитель маркетинга PV Айя Бабре рассказала в передаче "Panorāma", что обслуживание поездов 40- и 50-летней давности - это большая заслуга мастеров, у которых "золотые руки".

Например, самому старому дизель-поезду 50 лет.

Из-за санкций запчасти больше не закупаются в России и Беларуси. Теперь их ищут везде, где только можно найти что-то подходящее, как на складах других стран, так и на международных выставках. Например, запасные части китайского производства были признаны непригодными к использованию, поскольку не выдержали нагрузки, сообщает программа.

Обещают, что новые поезда начнут перевозить пассажиров уже в конце года, однако следует отметить, что назначенное время несколько раз переносилось.