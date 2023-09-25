Сегодня, 25 сентября, электропоезд Pasažieru vilciens (PV) модели ЭР2-605 совершил свой последний рейс, сообщили в PV.
Конец эпохи: последний рейс по Латвии совершил поезд - "пенсионер"
Как сообщили порталу Apollo.lv в компании, электропоезд был введен в эксплуатацию в 1966 году.
25 сентября поезд совершил свой последний тур - рейсы в сторону Скулте №. 6102, 6107, в сторону Тукумса № 6409, 6412, в сторону Елгавы №. 6717, 6722, 6721, 6726, 6727, 6732, в сторону Тукумс №. 6431, 6434.
Поезд "ушел на пенсию" сегодня вечером в 20:29, когда он прибыл на Центральный вокзал Риги со стороны Слоки.
Labrīt!— "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) September 22, 2023
Tukuma virzienā vilcienam plānots doties šajos reisos:
Nr.6409 Rīga (08.00) - Sloka (08.50)
Nr.6412 Sloka (09.09) - Rīga (09.59)
Nr.6431 Rīga (18.30) - Sloka (19.21)
Nr.6434 Sloka (19.39) - Rīga (20.29)
Представители Pasažieru vilciens спросили в соцсетях у Железнодорожного музея, стоит ли отвезти к ним "старичка". "Если бы было неограниченное пространство и возможности, конечно. Мы надеемся, что пока вы сохраните его для ретро поездок", - ответили представители музея.
В начале сентября руководитель маркетинга PV Айя Бабре рассказала в передаче "Panorāma", что обслуживание поездов 40- и 50-летней давности - это большая заслуга мастеров, у которых "золотые руки".
Например, самому старому дизель-поезду 50 лет.
Из-за санкций запчасти больше не закупаются в России и Беларуси. Теперь их ищут везде, где только можно найти что-то подходящее, как на складах других стран, так и на международных выставках. Например, запасные части китайского производства были признаны непригодными к использованию, поскольку не выдержали нагрузки, сообщает программа.
Обещают, что новые поезда начнут перевозить пассажиров уже в конце года, однако следует отметить, что назначенное время несколько раз переносилось.
Visiem, kas mēdza gaidīt leģendāro ER2M-605. Nenokavējiet iespēju iemūžināt. @PVilciens saka ka 25.09. pēdējā un vienīgā tūre. 📷 @Agnat2015 https://t.co/kTo5UesXz0 pic.twitter.com/e5dJCwJ5IV— Dzelzcela muzejs (@Dzelzcelamuz) September 21, 2023
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