Пн, 25.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Конец эпохи: последний рейс по Латвии совершил поезд - "пенсионер"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Последний рейс по Латвии совершил поезд - "пенсионер"
Последний рейс по Латвии совершил поезд - "пенсионер" Фото: Sergejs Tretjakovs/Instagram

Сегодня, 25 сентября, электропоезд Pasažieru vilciens (PV) модели ЭР2-605 совершил свой последний рейс, сообщили в PV.

Как сообщили порталу Apollo.lv в компании, электропоезд был введен в эксплуатацию в 1966 году.

25 сентября поезд совершил свой последний тур - рейсы в сторону Скулте №. 6102, 6107, в сторону Тукумса № 6409, 6412, в сторону Елгавы №. 6717, 6722, 6721, 6726, 6727, 6732, в сторону Тукумс №. 6431, 6434.

Поезд "ушел на пенсию" сегодня вечером в 20:29, когда он прибыл на Центральный вокзал Риги со стороны Слоки.

Представители Pasažieru vilciens спросили в соцсетях у Железнодорожного музея, стоит ли отвезти к ним "старичка". "Если бы было неограниченное пространство и возможности, конечно. Мы надеемся, что пока вы сохраните его для ретро поездок", - ответили представители музея.

В начале сентября руководитель маркетинга PV Айя Бабре рассказала в передаче "Panorāma", что обслуживание поездов 40- и 50-летней давности - это большая заслуга мастеров, у которых "золотые руки".

Например, самому старому дизель-поезду 50 лет.

Из-за санкций запчасти больше не закупаются в России и Беларуси. Теперь их ищут везде, где только можно найти что-то подходящее, как на складах других стран, так и на международных выставках. Например, запасные части китайского производства были признаны непригодными к использованию, поскольку не выдержали нагрузки, сообщает программа.

Обещают, что новые поезда начнут перевозить пассажиров уже в конце года, однако следует отметить, что назначенное время несколько раз переносилось.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх