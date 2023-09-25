Несколько дней назад в соцсетях распространилась фотография, сделанная в Марупе, на которой видно, что в канаве лежит большое количество самокатов компании Bolt. Представители компании прокомментировали RUS TVNET происходящее на фото.
Самокаты Bolt сбросили в канаву в Марупе. Компания обратилась в полицию
Специалист по самокатам в компании Bolt Валтс Марга рассказал RUS TVNET, что запечатленный акт вандализма произошел в ночь с 16 на 17 сентября.
"Об этом нам сообщил прохожий 17 сентября утром. В нашей системе мы видим, что эти самокаты были привезены и сброшены в канаву из разных мест возле населенной улицы", - отметил он.
Компания уже обратилась в Государственную полицию по поводу этого случая вандализма и умышленного повреждения имущества и тесно работает над выяснением обстоятельств, отметил Марга.
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