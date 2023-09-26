Россия сообщила об атаке дронов на Курскую область

Два беспилотника были сбиты в 22:30 (21:30 по латийскому времени), а еще два - спустя полчаса, сообщило Минобороны РФ.

Подтверждения этой информации из независимых источников пока не получено.

Между тем, Курск был атакован и в воскресенье.

Один из дронов попал в здание местного отделения ФСБ, а второй - в нефтеперерабатывающий завод, сообщили украинские СМИ со ссылкой на разведку армии Украины.