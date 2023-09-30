Полиция и СМИ ищут человека, а он не пропадал: как такое возможно?

"Пропавшая без вести Наталья К. найдена здоровой и невредимой", - сообщила к вечеру воскресенья RUS TVNET старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Рута Страутниеце.

После чего представители полиции попросили СМИ удалить фотографию женщины и информацию о ней, что и было сделано.

Со странички Valsts policija meklē в Facebook имя, фамилия и приметы женщины были убраны спустя некоторое время.

Как действует полиция в случае заявления о пропаже человека?

При получении заявления о пропавшем человеке Госполиция принимает во внимание предоставленную заявителем информацию об обстоятельствах исчезновения, возможном местонахождении пропавшего, его повседневных привычках, маршрутах передвижения, друзьях, знакомых, у которых может находиться пропавший и прочую информацию, рассказала RUS TVNET замглавы отдела по связям с общественностью Госполиции Илзе Юревица.

Инициируются и розыскные мероприятия, в число которых входит размещение информации в соцсетях и СМИ.

По словам представителя полиции, нередко именно после этого получается добыть ценные данные, которые способствуют поиску людей.

По поводу конкретного случая представитель Госполиции сообщила, что заявитель дал согласие на публикацию информации в интернете и ​​СМИ, после чего и появилась информация о местонахождении человека.

Госполиция подчеркивает, что, если местоположение близкого вам человека слишком долго вам неизвестно, не стоит ждать и нужно сразу обратиться за помощью.

"Переждать 24(72) часа" - это миф, культивированный фильмами. Нет такого правила, что без вести пропавшим могут объявить только спустя определенное количество часов. Достаточно, чтобы человека кто-то действительно не мог найти и обратился за помощью в полицию.

В Госполиции Латвии говорят, что методика и тактика поиска без вести пропавших отличается от случая к случаю в зависимости от исходной информации.