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Полиция и СМИ ищут человека, а он не пропадал: как такое возможно?

rus.tvnet.lv
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Шеврон на рукаве латвийского полицейского
Шеврон на рукаве латвийского полицейского Фото: LETA

"Моя мама не пропадала. Почему RUS TVNET распространяет ее фото как без вести пропавшей?". В воскресенье, 24 сентября, редакция получила встревоженный звонок от мужчины, пытавшегося выяснить, кто посредством полиции и СМИ разыскивает его маму, с которой все в порядке.

На примере этого случая RUS TVNET разбирает, как полиция занимается поиском людей, которых кто-то назвал пропавшими.

19 сентября сотрудники Госполиции распространили сообщение о том, что женщина 1958 года рождения вышла из своего дома в Риге и не вернулась.

Этот пост Госполиция опубликовала на странице Valsts policija meklē в социальной сети Facebook, а также разослала в латвийские СМИ, что является стандартной практикой, направленной на скорейшее нахождение людей. 

Однако конкретно этот случай стал для сына объявленной пропавшей женщины настоящей проверкой нервов - ему стали звонить увидевшие эту информацию знакомые и спрашивать, действительно ли мама пропала.

Как удалось выяснить, все оказалось куда проще. Женщина не пропадала, а просто уехала в гости, а когда один из членов семьи не смог ее отыскать, он просто написал заявление в полицию. 

Только с его согласия объявление было распространено по всем возможным каналам. Оно содержало все необходимое: имя и фамилию женщины, улицу, на которой она живет, приметы и описание одежды. Полиция призывала ознакомиться с опубликованной информацией и отозваться каждого, кто знает что-нибудь о возможном местонахождении женщины.

По словам сына, чтобы побудить полицию отозвать объявление, ему пришлось обзвонить множество людей. В итоге ближе к девяти вечера объявление Госполиции было отмечено как неактуальное.

"Пропавшая без вести Наталья К. найдена здоровой и невредимой", - сообщила к вечеру воскресенья RUS TVNET старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Рута Страутниеце.

После чего представители полиции попросили СМИ удалить фотографию женщины и информацию о ней, что и было сделано. 

Со странички Valsts policija meklē в Facebook имя, фамилия и приметы женщины были убраны спустя некоторое время.

Как действует полиция в случае заявления о пропаже человека?

При получении заявления о пропавшем человеке Госполиция принимает во внимание предоставленную заявителем информацию об обстоятельствах исчезновения, возможном местонахождении пропавшего, его повседневных привычках, маршрутах передвижения, друзьях, знакомых, у которых может находиться пропавший и прочую информацию, рассказала RUS TVNET замглавы отдела по связям с общественностью Госполиции Илзе Юревица.

Инициируются и розыскные мероприятия, в число которых входит размещение информации в соцсетях и СМИ.

По словам представителя полиции, нередко именно после этого получается добыть ценные данные, которые способствуют поиску людей.

По поводу конкретного случая представитель Госполиции сообщила, что заявитель дал согласие на публикацию информации в интернете и ​​СМИ, после чего и появилась информация о местонахождении человека.

Госполиция подчеркивает, что, если местоположение близкого вам человека слишком долго вам неизвестно, не стоит ждать и нужно сразу обратиться за помощью.

"Переждать 24(72) часа" - это миф, культивированный фильмами. Нет такого правила, что без вести пропавшим могут объявить только спустя определенное количество часов. Достаточно, чтобы человека кто-то действительно не мог найти и обратился за помощью в полицию.

В Госполиции Латвии говорят, что методика и тактика поиска без вести пропавших отличается от случая к случаю в зависимости от исходной информации. 

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