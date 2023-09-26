Что публикует в своих соцсетях новый спикер Сейма Дайга Миериня?

Как сообщалось, 20 сентября Миериня была избрана спикером Сейма. Она пришла на эту должность после того, как неудачу на выборах потерпел первый кандидат от СЗК Гунар Кутрис.

За Миериню проголосовали 55 депутатов от СЗК, "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также несколько депутатов от партии "Латвия на первом месте" - Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Айнарс и Ричард Шлесерсы. Против Миерини проголосовали 34 парламентария.

За другого кандидата - Алексея Росликова - проголосовали девять членов его партии, против - 80 депутатов.