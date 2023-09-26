Быть ли общественным СМИ на русском после 2026 года: политики видят возможности для дискуссий

Проект концепции национальной безопасности предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, должен быть на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной среде.

В понедельник после заседания коалиции, отвечая на вопрос о концепции, премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что очень важно усилить роль латышского языка. Что касается СМИ, то это вопрос плана действий, который еще предстоит разработать, и вопрос русского языка в общественных СМИ должен быть более подробно рассмотрен в руководящих принципах политики в области СМИ.

В Сейме также будет создана специальная подкомиссия по вопросам СМИ, где, безусловно, можно будет продолжить обсуждение этого вопроса, сказала Силиня.

Премьер-министр также подчеркнула, что правительство продолжит двигаться в направлении ранее принятого решения о постепенном переходе на обучение на латышском языке, который завершится в 2025 году.