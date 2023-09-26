Быть ли общественным СМИ на русском после 2026 года: политики видят возможности для дискуссий

Коалиционные политики в основном видят возможности для дискуссии о том, продолжать ли использование русского языка в общественных СМИ после 2026 года.
Проект концепции национальной безопасности предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, должен быть на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной среде.
В понедельник после заседания коалиции, отвечая на вопрос о концепции, премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что очень важно усилить роль латышского языка. Что касается СМИ, то это вопрос плана действий, который еще предстоит разработать, и вопрос русского языка в общественных СМИ должен быть более подробно рассмотрен в руководящих принципах политики в области СМИ.
В Сейме также будет создана специальная подкомиссия по вопросам СМИ, где, безусловно, можно будет продолжить обсуждение этого вопроса, сказала Силиня.
Премьер-министр также подчеркнула, что правительство продолжит двигаться в направлении ранее принятого решения о постепенном переходе на обучение на латышском языке, который завершится в 2025 году.
Политик "Прогрессивных", министр сообщения Каспар Бришкенс также заявил, что "Прогрессивные" решительно поддерживают более широкое использование латышского языка в общественной жизни, в том числе и переход на обучение на латышском языке.
В то же время "Прогрессивные" считают, что общественные СМИ на русском языке также играют важную роль в латвийском обществе, чтобы русскоязычные жители имели доступ к объективной, государственной информации на родном языке, сказал Бришкенс.
Он согласился с тем, что уточнить эти вопросы можно будет по мере разработки плана национальной безопасности.
Министр экономики, представитель Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис разделяет позицию Силини, поскольку ответы на эти и другие вопросы должны быть даны в разрабатываемых в настоящее время руководящих принципах политики в области СМИ.
Как сообщалось, в понедельник после пресс-конференции коалиции министр культуры Агнесе Логина заявила агентству LETA, что она концептуально видит роль русскоязычных общественных СМИ и не согласна с установленным сроком окончания поддержки русскоязычных общественных СМИ - 1 января 2026 года.
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