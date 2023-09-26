Латвия станет новым направлением гастрономического гида "Мишлен"

Инспекторы гида "Мишлен" тщательно изучили гастрономическое предложение Латвии и посетили не только столицу Ригу, но и ряд других мест в Латвии. Оценивая латвийские рестораны , инспекторы "Мишлен" пбывали на Курземском побережье, в Юрмале, Валмиере, Цесисе, Лигатне, Тервете и многих других местах.

Первые рестораны гида "Мишлен" в Латвии будут названы на специальном мероприятии, которое состоится 21 ноября 2023 года в Риге. Следить за мероприятием в цифровом формате можно будет на всех коммуникационных площадках гида - на сайте, в мобильных приложениях и социальных сетях. Отбор латвийских ресторанов присоединится к глобальному выбору ресторанов и отелей гида, который можно бесплатно найти на цифровых платформах.

Гвендаль Пулленек, международный директор гидов "Мишлен": "После долгого времени, проведенного в Латвии, оценивая и наслаждаясь предложениями кулинарной индустрии, мы рады добавить эту страну в наш гид "Мишлен". Латвия известна своим культурным наследием, морским побережьем и лесами. В последние годы она также стала популярным местом для гурманов в Европе. От аппетитных традиционных деликатесов, которые с гордостью подают в небольших ресторанах, до креативной международной кухни, предлагаемой современными ресторанами, которые могут конкурировать с ресторанами других европейских городов. Латвия заслуживает этого особого признания. Наши инспекторы в настоящее время проводят заключительную стадию оценки, и мы с нетерпением ждем возможности публично сообщить о наших находках в Латвии".