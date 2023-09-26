Латвия станет новым направлением гастрономического гида "Мишлен"

На специальном мероприятии 21 ноября 2023 года станет известен список лучших ресторанов.
Инспекторы гида "Мишлен" тщательно изучили гастрономическое предложение Латвии и посетили не только столицу Ригу, но и ряд других мест в Латвии. Оценивая латвийские рестораны, инспекторы "Мишлен" пбывали на Курземском побережье, в Юрмале, Валмиере, Цесисе, Лигатне, Тервете и многих других местах.
Первые рестораны гида "Мишлен" в Латвии будут названы на специальном мероприятии, которое состоится 21 ноября 2023 года в Риге. Следить за мероприятием в цифровом формате можно будет на всех коммуникационных площадках гида - на сайте, в мобильных приложениях и социальных сетях. Отбор латвийских ресторанов присоединится к глобальному выбору ресторанов и отелей гида, который можно бесплатно найти на цифровых платформах.
Гвендаль Пулленек, международный директор гидов "Мишлен": "После долгого времени, проведенного в Латвии, оценивая и наслаждаясь предложениями кулинарной индустрии, мы рады добавить эту страну в наш гид "Мишлен". Латвия известна своим культурным наследием, морским побережьем и лесами. В последние годы она также стала популярным местом для гурманов в Европе. От аппетитных традиционных деликатесов, которые с гордостью подают в небольших ресторанах, до креативной международной кухни, предлагаемой современными ресторанами, которые могут конкурировать с ресторанами других европейских городов. Латвия заслуживает этого особого признания. Наши инспекторы в настоящее время проводят заключительную стадию оценки, и мы с нетерпением ждем возможности публично сообщить о наших находках в Латвии".
Партнером гида по сотрудничеству является Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Директор агентства Каспар Рожкалнс уверен, что это сотрудничество повысит международное признание Латвии и станет важным вкладом в развитие кулинарной отрасли.
Методология гида "Мишлен"
Путеводитель "Мишлен" был создан в 1900 году шинной компанией Michelin с целью поддержки автомобильной мобильности. Первоначальная миссия осталась неизменной: знакомиться с гастрономическими направлениями, помогать иностранным путешественникам и местным гурманам открывать для себя лучшие рестораны, освещать кулинарные ландшафты мира и популяризировать культуру путешествий.
Выбор латвийских ресторанов для гида "Мишлен" осуществляют независимые анонимные инспектора гида, руководствуясь исторической и международно признанной методологией гида.
Инспекторы будут оценивать качество кухни, предлагаемой ресторанами, руководствуясь пятью международными критериями гида:
- качество продуктов;
- мастерство и техника готовки поваров;
- гармония вкусов;
- личность шеф-повара, которая отражается в подаваемой еде;
- постоянное качество меню.
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