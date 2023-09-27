Диана Кубасова: "За время шоу у меня получилось увлечься"

Диана Кубасова уже успела сходить на свидания с несколькими участниками, пережив как неловкие, так и веселые моменты. Зрители с увлечением следят за отчаянными усилиями кавалеров, которые, как оказалось, не напрасны.

Несмотря на то, что самые большие страсти шоу еще впереди, Диана поделилась, что настоящая симпатия уже зародилась: "Во время шоу у меня получилось увлечься. Не хочу сейчас раскрывать слишком многое, чтобы зрителям интересно было следить за следующими сериями, но неожиданно для меня все вышло по-настоящему". Какой же это участник мог бы быть?