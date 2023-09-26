SEPLP призывает Сейм не отказываться от контента на русском в общественных СМИ

Ежедневный информационный бюллетень Rus.lsm.lv. "Сегодня вечером" в среднем охватывает более 20 000 зрителей в день, а месячная аудитория портала Rus.lsm.lv составляет 300 000 человек.

Общественные СМИ имеют аккаунты с несколькими сотнями тысяч пользователей на YouTube и Facebook, контент, произведенный в Латвии, используется также в Украине, России и других странах. С точки зрения совета, отказ от контента на русском языке приведет к необратимой потере аудитории численностью примерно в полмиллиона человек.

Председатель SEPLP напоминает, что 26 мая 2005 года парламент ратифицировал Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Этот термин означает "граждан Латвии, которые отличаются от латышей по культуре, религии или языку, традиционно живут в Латвии на протяжении многих поколений и считают себя принадлежащими к латвийскому государству и обществу, которые хотят сохранять и развивать свою культуру, религию или язык".

Сикснис отмечает, что конвенция носит юридически обязывающий характер,и защита прав меньшинств четко обозначена как неотъемлемая часть защиты прав человека.

В своем письме председатель SEPLP также упоминает 114-ю статью Конституции, которая гласит, что "лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность". По мнению Сиксниса, эта статья является единственной правовой нормой, включенной в Конституцию, которая "прямо и недвусмысленно относится только к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, проживающим в Латвии, и предусматривает право национальных меньшинств на сохранение и развитие своего языка".

"SEPLP непонятно, почему русскоязычный контент ограничивается только в общественных электронных СМИ, что дискриминирует и искажает условия конкуренции на рынке электронных СМИ. Латвия выдала лицензии на вещание 16 коммерческим радиостанциям, которые, используя ограниченный государственный FM-ресурс, транслируют свои программы на 100% на иностранных языках, в основном на русском", - сказал Сикснис.

SEPLP призывает Сейм утвердить концепцию национальной безопасности без данного пункта, поскольку его включение не было согласовано с ответственным учреждением и предполагает негативное и дискриминационное влияние на функционирование общественных СМИ, а также на доступ меньшинств к лояльной государству информации.