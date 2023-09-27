Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Трампа и двух его сыновей - Дональда Трампа-младшего и Эрика. Она обвинила их в том, что они завышали стоимость активов в период с 2011 по 2021 год с целью получения более выгодных условий от банков и страховщиков.