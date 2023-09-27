Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Как утверждало обвинение, Трамп завышал свое состояние на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, представляемых банкам и страховщикам, сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство Reuters.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Трампа и двух его сыновей - Дональда Трампа-младшего и Эрика. Она обвинила их в том, что они завышали стоимость активов в период с 2011 по 2021 год с целью получения более выгодных условий от банков и страховщиков.
Это одно из шести дел против Трампа. Бывший президент США уже назвал дело политически мотивированным и, скорее всего, обжалует приговор, пишет Bloomberg.
Летиция Джеймс утверждает, что ее команда собрала доказательства того, что Трамп ежегодно завышал размер своего состояния на сумму до 3,6 миллиарда долларов, преувеличивая рыночную стоимость недвижимости. Например, его резиденции во Флориде.
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