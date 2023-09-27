Видео ⟩ На Тейке хулиганы оставляют на авто пророссийскую символику. Полиция помочь не может

Ситуация особенно неприятна из-за того, что женщина - киевлянка и потеряла отца на войне еще в 2016 году. Эдгар, который ищет виновных, признается, что проигнорировал первый случай, произошедший в мае. Позже, в июне, на двери были нарисованы буквы Z, в августе они появились на стекле, а совсем недавно на капоте неизвестные нацарапали свастику.

Полиция зафиксировала правонарушения и возбудила уголовное дело, однако расследование продвигалось медленно и через некоторое время дело было закрыто. Поскольку найти виновного не представляется возможным,взыскивать компенсацию также не с кого.

Эдгар установил на своем балконе камеру наблюдения, чтобы в следующий раз собрать улики. Всех соседей опросили, но хулиганов никто не заметил. Житель соседнего дома допускает вероятность того, что это было сделано под покровом темноты. От действий хулиганов пострадали только автомобили семейной пары.

Эдгар решил оставить ленты с украинским флагом в автомобилях. Мужчина подчеркивает, что не следует поддаваться давлению. По его словам, к таким вещам не должно быть терпимости, а происходящее - не шутка.

Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать хулиганов, свяжитесь с полицией по номеру телефона 110.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)