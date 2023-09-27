Элина Пакалне представила свою версию спора с владелицей дома

Латвийский блогер и инфлюенсер Элина Пакалне в соцсетях указала, что издание Privātā dzīve не обратилось к ним с Кристапом, чтобы узнать их мнение по ситуации с отключением воды.
Элина Пакалне заметила, что журналисты лишь выразили мнение хозяйки дома Винеты Отто. "Воду Винета Отто отключила из-за двухдневной задержки оплаты коммунальных услуг, когда я сообщил ей, что больше не хочу арендовать эту недвижимость", - написала она.
Она объяснила, что при заключении договора аренды был внесен залог в размере 1097 евро, из которого Элина и предложила покрыть эти коммунальные платежи в соответствии с условиями договора.
"Отто не пожелала выполнять условия договора аренды, отказалась оплатить коммунальные услуги из залога, предусмотренного договором аренды, но потребовала доплату без каких-либо оснований, угрожая обратиться к знакомому в Privātā dzīve, если мы не выполним ее условия", - рассказывает Элина.
После того, как вышла статья в Privātā dzīve Пакалне сделала вывод, что поведение Винеты Отто "типично для мошенников":
"Как она сама указывает, это не договор аренды, а договор на съем, что якобы оправдывает ее самовольные действия - отключение воды, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Такое мнение, высказанное ею, только усиливает подозрения, что присвоение залога и требование дополнительной оплаты за коммунальные услуги были привычными действиями для Винеты".
Элина Пакалне также указала о проблемах ремонтом жилья, и предупредила других потенциальных арендаторов. Блогер также приложила скриншоты переписки.
Напомним, хозяйка утверждает, что жильцы "все время задерживали платежи" и сейчас долг приближается к 2000 евро. За неуплату счетов она отключила воду. "Если компания, с которой был заключен договор аренды помещений, будет ликвидирована, тогда я эти деньги вообще не смогу получить. Поэтому единственное, что я могла сделать - отключить воду", - сказала журналу Винета Отто.
Хозяйка также считает, что съемщики недостаточно бережно относились к ее имуществу.
В свою очередь, Зутис заявил, что хозяйка была вовремя предупреждена о проблемах с деньгами и что Элина обратилась в полицию по поводу решения хозяйки отключить воду.
Также Зутис подчеркивает, что арендная плата не выплачена только за сентябрь и, по его словам, она составляет 1097 евро плюс коммунальные услуги. Также внесен залог.
Зутис рассказал, что и ранее конфликтовал с хозяйкой, когда ему нужно было решить бытовые проблемы, возникшие не по вине жильцов.
Элина и Кристап начали совместно жить в этом доме в ноябре прошлого года. В то время они снимались в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra). Они обручились в конце сезона шоу, а в конце августа сообщили о своем расставании. Правда, Элина Пакалне продолжает носить помолвочное кольцо, хотя и проживает дома одна с собаками.
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