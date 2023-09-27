Видео ⟩ Украинский дрон снял на видео российские танки-приманки

Как Россия, так и Украина нашли много способов, как использовать в войне различные приманки: надувное, деревянное и другое вводящее в заблуждение "вооружение". Это ловкий трюк, вынуждающий противника зря использовать боеприпасы и, возможно, сдавать свои позиции.

В понедельник, 25 сентября, в интернете появилось видео, очевидно, снятое украинским беспилотником. На нем видна приманка в виде надувных российских танков Т-72, пишет Insider.

На видеозаписи беспилотник, по-видимому, идентифицирует три поддельных танка. Некоторые из них укрыты виноградными лозами и кустами. Две из предполагаемых ложных целей, по-видимому, спрятаны под деревьями, а одна находится на открытом месте.

Видео: Украинский дрон запечатлел российские танки-приманки

A Ukrainian UAV spots Russian inflatable decoys of T-72 tanks. pic.twitter.com/I6uHy0u4an — Status-6 (@Archer83Able) September 25, 2023