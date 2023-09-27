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Видео ⟩ Украинский дрон снял на видео российские танки-приманки

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Надувной российский танк
Надувной российский танк Фото: Ekrānuzņēmums no video/X/Archer83Able

Недавно было опубликовано снятое дроном видео с войны в Украине, на котором видно, что Россия создала танки-приманки, или надувные танки.

Как Россия, так и Украина нашли много способов, как использовать в войне различные приманки: надувное, деревянное и другое вводящее в заблуждение "вооружение". Это ловкий трюк, вынуждающий противника зря использовать боеприпасы и, возможно, сдавать свои позиции.

В понедельник, 25 сентября, в интернете появилось видео, очевидно, снятое украинским беспилотником. На нем видна приманка в виде надувных российских танков Т-72, пишет Insider.

На видеозаписи беспилотник, по-видимому, идентифицирует три поддельных танка. Некоторые из них укрыты виноградными лозами и кустами. Две из предполагаемых ложных целей, по-видимому, спрятаны под деревьями, а одна находится на открытом месте.

Видео: Украинский дрон запечатлел российские танки-приманки

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