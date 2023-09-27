Оргия священников в Польше? Что известно о громком секс-скандале в польском приходе

Имя отца Томаша З. также прозвучало во время воскресного богослужения 24 сентября в проповеди отца Анджея Стасяка, приходского священника базилики Святого Павла.

Стасяк заявил своей пастве, что осуждает поступок своего бывшего коллеги, который в своем приходе проповедовал, исповедовал, причащал, а за закрытыми дверями предавался греху. При этом отец Анджей призвал верующих не сеять ненависть.

Прихожане отца Томаша в комментариях журналистам охарактеризовали его как общительного, улыбчивого и спонтанного человека. Некоторые также отметили, что он весьма красивый мужчина.

Епископ Сосновеца Гжегож Кашак, в чем ведении находятся все районные приходы, включая оскандалившийся, призвал прихожан молиться за пристыженных и сбившихся с пути священников.

Однако польский публицист Томаш Терликовский раскритиковал реакцию епископа, назвав его призыв смешным и пустым.

Единственно верным шагом для церкви в сложившейся ситуации, считает Терликовский и многие польские либералы, является отставка епископа, максимально прозрачное расследование и публичное наказание всех причастных.

По словам священника Казимежа Совы, это не первый сексуальный и, в частности, гомосексуальный скандал в данной епархии.

Секс-скандалы, а также обвинения в педофилии не редкость и для всей католической церкви в целом.

Представители католической церкви заявляют о борьбе с подобными нарушениями.