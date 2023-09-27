За "Силу в правде" сразу протокол: в Эстонии раскрученная уголовником и российской пропагандой акция зашла в тупик

"В течение нескольких дней в полицию ежедневно поступали сообщения о появлении в городском пространстве автомобилей с наклейками "Я русский", и в общей сложности мы отреагировали примерно на 50 подобных инцидентов, - сказал Rus.Postimees начальник процессуального отдела Ляэне-Храьюского полицейского участка Райго Пранц. - И хотя, как показывают социальные сети, подобные наклейки уже появились в соседних странах, мы надеемся, что этот процесс не будет набирать обороты".

В чате Telegram Шевченко запустил опрос, в какие города Эстонии привезти наклейки. На одной из трансляций в TikTok, отрывок из которой гуляет по соцсетям, Шевченко, ехавшего раздавать наклейки в Ида-Вирумаа , останавливает полиция. После долгих споров полиция отобрала у него целую стопку провокационных наклеек.

Мошенник, судимый за насилие

Это не первый случай, когда полиция имеет дело с Шевченко. 2021 году он был осужден за применение физического насилия в отношении группы лиц. А именно, Шевченко напал на свою гражданскую жену. Ту попытался защитить ее отец, который также подвергся нападению. Тогда Шевченко повезло, и он отделался лишь годом тюремного заключения условно.

Уже 2023 году он вновь предстал перед судом, на этот раз за мошенничество и использование чужих личных данных для получения быстрых займов. Вместе с сообщниками он находил жертв в основном в социальной сети ВКонтакте, где просил их прислать свои личные данные и пароли от Smart-Id, а затем брал на их имя кредит. И вновь Шевченко повезло: суд опять назначил ему наказание в виде условного тюремного заключения сроком на три года и шесть месяцев.