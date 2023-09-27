На прошлой неделе по Эстонии и даже за ее пределами, например в Латвии, начали разъезжать автомобили с наклейками "Я русский". Теперь некоторые жители Эстонии принялись клеить на автомобили лозунг "Сила в правде", но по словам полиции, такая надпись может привести даже к более серьезным последствиям, пишет Rus.Postimees.
За "Силу в правде" сразу протокол: в Эстонии раскрученная уголовником и российской пропагандой акция зашла в тупик
Началось все с того, что по Таллинну начал колесить темно-синий автомобиль BMW E60 с надписями "Я русский" и "Отдел по борьбе с нацизмом". Ее владелец, Павел Шевченко, выкладывал видео с обклеенной машиной в соцсеть TikTok. Полиция по началу прощала ему наклейку "Я русский", а вот "Отдел по борьбе с нацизмом" пришлось снять почти сразу.
"Не вижу нарушения закона, поэтому буду ездить дальше! Здесь нет никакого выражения и поддержки страны-агрессора, исключительно моя национальность, и я не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!" - написал он тогда под одним своим видео. На прямых трансляциях в TikTok, где Шевченко разъезжал на своей BMW по Таллинну в компании друзей и общался с любопытствующими, фоном можно было услышать "русско-патриотическую" музыку, и в некоторых песнях прославились бойцы «ДНР».
Таким образом, во второй половине прошлой недели одиночная акция Шевченко начала превращаться в флешмоб. В том же TikTok начали появляться видео и других машин с наклейками "Я русский". Тогда и полиция сменила свой подход и вместо проведения профилактических бесед стала просить убрать с автомобиля наклейку. Участники акции не без споров, но выполняли требование полиции: в противном случае правоохранители могли отправить машину на штрафстоянку. Весь процесс Шевченко снимал на видео. "Эстония отстой, всегда слушалась хозяина. Так было, есть и будет", - заявил он.
В Таллине полиция заставила снять с автомобиля наклейку «я русский» pic.twitter.com/CxhJDutJJd— Думминг Тупс(Анк-Морпорк🇺🇦🇪🇺) (@dumingtups) September 24, 2023
"В течение нескольких дней в полицию ежедневно поступали сообщения о появлении в городском пространстве автомобилей с наклейками "Я русский", и в общей сложности мы отреагировали примерно на 50 подобных инцидентов, - сказал Rus.Postimees начальник процессуального отдела Ляэне-Храьюского полицейского участка Райго Пранц. - И хотя, как показывают социальные сети, подобные наклейки уже появились в соседних странах, мы надеемся, что этот процесс не будет набирать обороты".
В чате Telegram Шевченко запустил опрос, в какие города Эстонии привезти наклейки. На одной из трансляций в TikTok, отрывок из которой гуляет по соцсетям, Шевченко, ехавшего раздавать наклейки в Ида-Вирумаа, останавливает полиция. После долгих споров полиция отобрала у него целую стопку провокационных наклеек.
Мошенник, судимый за насилие
Это не первый случай, когда полиция имеет дело с Шевченко. 2021 году он был осужден за применение физического насилия в отношении группы лиц. А именно, Шевченко напал на свою гражданскую жену. Ту попытался защитить ее отец, который также подвергся нападению. Тогда Шевченко повезло, и он отделался лишь годом тюремного заключения условно.
Уже 2023 году он вновь предстал перед судом, на этот раз за мошенничество и использование чужих личных данных для получения быстрых займов. Вместе с сообщниками он находил жертв в основном в социальной сети ВКонтакте, где просил их прислать свои личные данные и пароли от Smart-Id, а затем брал на их имя кредит. И вновь Шевченко повезло: суд опять назначил ему наказание в виде условного тюремного заключения сроком на три года и шесть месяцев.
Почти сразу акция "Я русский" привлекла внимание российской пропаганды. Одним из главных рекламщиков оказался бывший житель Латвии, а ныне корреспондент пропагандистского издания "Спутник" Алексей Стефанов. В своих соцсетях он активно освещал акцию и даже рассказал о ней на пропагандистском телеканале "Соловьев Live" Клеить лозунги он агитировал и жителей Латвии, но по данным местных СМИ, в стране пока мало "Я русских", что признает и сам Стефанов.
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24 сентября на Tiktok канале Шевченко появились фото машины с наклейкой "Сила в правде". По всей видимости, участники акции решили попытаться найти способ, как не привлекать к своим машинам внимание полиции. Комментаторы также посчитали, что решение очень хитрое и теперь уж точно полиция не сможет ничего сделать. "Сила в правде": эстонцы объявили войну наклейкам "Я русский". Выход найден! Теперь текст политически и национально нейтрален, но кто знает, тот поймёт", - написал в своей соцсети пропагандист Стефанов. Но что-то пошло не так.
"Наклейку "Сила в правде" мы рассматриваем как подстрекательство к агрессии и поддержку государства-агрессора. За демонстрацию такой надписи уже будет возбуждено дело", - сказал начальник процессуального отдела Ляэне-Храьюского полицейского участка Райго Пранц. Для сравнения, за наклейку "Я русский" никакого дела возбуждено не будет. Полиция просто попросит ее снять или отправит машину на штрафстоянку.
В российской пропаганде заявляют, якобы такие наклейки запрещены только потому, что они написаны на русском языке, но на самом деле проблема в том, что лозунг "Сила в правде" активно используется российскими военными и силовиками в пропагандистских целях, чтобы оправдать войну в Украине. Слова эти принадлежат герою фильма "Брат 2" Даниле Багрову, но если ввести эту цитату в поисковик Google, тут же высвечиваются картинки пропагандистского характера. Если зайти в поисковике на вкладку видео, то первым выпадет пропагандистской ролик МВД России с флагами "Z" и "V". Отрывок из фильма "Брат 2" будет на втором месте.
"Мы будем продолжать разъяснять, что подобным сообщениям не место в общественных местах", - заверил представитель полиции.
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