Радары средней скорости в Латвии: как ехать, чтобы не нарваться на штраф?

В этом году система контроля средней скорости будет введена в общей сложности на 16 национальных дорогах. Система уже работает на Таллиннском шоссе (ай) от Сигули до Лиласте, на Валмиерском шоссе (А3) от моста через Личупе до Стабиле, на Видземском шоссе (А2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне, на Рижской окружной дороге (Саласпилс - Бабите) (а5) от Стуниши до Яунмарупе и на региональной дороге Цесис - Вецпиебалга - Мадона (Р30) от Яунклекери до Крустакрогса, а также на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке от Круспилса до Стурниеки.

В свою очередь на Бауском шоссе (А7) система контроля будет от Тилдери до Иецавы, на Елгавском шоссе (А8) - от Сподри до перекрестка с аллеей Парка в Элее, в свою очередь на Лиепайском шоссе (А9) система контроля предусмотрена от поворота на Калнциемс до перекрестка с автодорогой Елгава - Тукумс (Р98) и от перекрестка с дорогой Тебра - Казданга - Цилды до Силкалны.

На Вентспилсском шоссе (А10) система контроля средней скорости будет от Варкали до Грики, от поворота на тропу Тирелю до поворота на Смарде и от озера Гулбью до поворота на Усму.

Кроме того, контроль будет и автодороге Резекне - Даугавпилс (А13) от Ковалишки до Русеничи.

Штрафы за превышение максимальной скорости, в том числе на участках контроля средней скорости, будут выписываться и администрироваться Государственной полицией.

LVC отмечает, что этапы контроля средней скорости были выбраны с учетом статистики аварийности за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и запрета на обгон.

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