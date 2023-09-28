Радары средней скорости в Латвии: как ехать, чтобы не нарваться на штраф?

Местами в Латвии начали работать радары средней скорости. Водитель Андрис поинтересовался у передачи Bez tabu, установлено ли, насколько можно ошибиться при превышении скорости выше 90 км/ч, чтобы не получить штраф.
Андрис обеспокоен нововведением в латвийском дорожном движении.
"У меня, как и у многих других, на этих участках напряженная и нервная езда. Причина, что все время нужно контролировать скорость. Не дай бог, в конце получится выше 90! Не дай бог ехать со скоростью 87 километров в час, когда за мной колонна машин! Что они обо мне подумают?" - рассказывает передаче водитель.
Госполиция указывает, что все водители транспортных средств должны соблюдать правила движения. Стражи порядка добавляют, что медленная езда и торможение потока тоже несут опасность, что может трактоваться и как агрессивное вождение.
Полиция призывает водителей не спекулировать с допустимой ошибкой измерительных устройств и передвигаться в соответственных местах с разрешенной скоростью.
Как уже сообщалось, система контроля средней скорости - это автоматическая измерительная система, которая измеряет скорость по времени, затраченному на прохождение определенного расстояния. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, фиксирующее время въезда и выезда транспортного средства на участок и рассчитывающее среднюю скорость прохождения участка. Если средняя скорость, зафиксированная системой, превышает максимально допустимую на данном участке, владелец транспортного средства будет оштрафован.
В этом году система контроля средней скорости будет введена в общей сложности на 16 национальных дорогах. Система уже работает на Таллиннском шоссе (ай) от Сигули до Лиласте, на Валмиерском шоссе (А3) от моста через Личупе до Стабиле, на Видземском шоссе (А2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне, на Рижской окружной дороге (Саласпилс - Бабите) (а5) от Стуниши до Яунмарупе и на региональной дороге Цесис - Вецпиебалга - Мадона (Р30) от Яунклекери до Крустакрогса, а также на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке от Круспилса до Стурниеки.
В свою очередь на Бауском шоссе (А7) система контроля будет от Тилдери до Иецавы, на Елгавском шоссе (А8) - от Сподри до перекрестка с аллеей Парка в Элее, в свою очередь на Лиепайском шоссе (А9) система контроля предусмотрена от поворота на Калнциемс до перекрестка с автодорогой Елгава - Тукумс (Р98) и от перекрестка с дорогой Тебра - Казданга - Цилды до Силкалны.
На Вентспилсском шоссе (А10) система контроля средней скорости будет от Варкали до Грики, от поворота на тропу Тирелю до поворота на Смарде и от озера Гулбью до поворота на Усму.
Кроме того, контроль будет и автодороге Резекне - Даугавпилс (А13) от Ковалишки до Русеничи.
Штрафы за превышение максимальной скорости, в том числе на участках контроля средней скорости, будут выписываться и администрироваться Государственной полицией.
LVC отмечает, что этапы контроля средней скорости были выбраны с учетом статистики аварийности за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и запрета на обгон.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
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