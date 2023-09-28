Видео ⟩ За занавесом: русские очерняют ООН и хотят свергнуть правительство Армении

Минувшая неделя прошла для российских пропагандистов весьма традиционно, за одним исключением: на этот раз бойцы идеологического фронта поливали помоями не только США и Западную Европу, но и самую крупную международную организацию в мире - Организацию Объединенных Наций (ООН). Таким образом, Россия все больше склоняется к самоизоляции и подтверждает желание идти по стопам Северной Кореи, то есть стать международным изгоем, которого все боятся. При этом обвинения в русофобии и фашизме, выдвигаемые крупным международным организациям, не мешают кремлевским идеологам бравурно утверждать, что Россию поддерживают две трети стран и фактически против нее настроен только Запад.
Продолжая череду клеветы и оскорблений, пропагандисты с особым удовольствием подвергали словесному унижению президента Украины Владимира Зеленского, называя его "утопленником", "занудой", "попрошайкой" и т.д. Россияне также утверждали, что визит Зеленского в США на прошлой неделе провалился и был безрезультатным. Эта ложь прозвучала вопреки тому, что во время визита Зеленского президент США Джо Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов. Кроме того, США заявили, что предоставят Украине столь долгожданные ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
В пропагандистских передачах минувшей недели россияне также активно выступали против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, называя его предателем, продавшим Нагорный Карабах. Реакция Кремля понятна: по окончании конфликта в этом беспокойном регионе армяне могут потребовать вывода российских так называемых миротворческих сил. Фактически до сих пор фактором напряжения в Нагорном Карабахе служило как раз то, что одновременно сохраняло высокую зависимость Армении от России. Не стоит забывать, что в армянском городе Гюмри находится российская военная база. Разжигая враждебные настроения, заодно Кремль, конечно же, желает свергнуть недружественное ему правительство Армении.
Бенефис Мамыкина у Соловьева
Еще один интересный поворот: на минувшей неделе в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" принял участие гражданин Латвии, бывший журналист и политик Андрей Мамыкин, переехавший на ПМЖ в Россию. В лучших традициях советской эпохи Мамыкин называл вторжение России в Украину "священной войной" против возрождения нацизма. При этом Мамыкин попросил у России помощи по защите проживающих в Латвии граждан РФ, которых из-за несданного экзамена по латышскому языку Латвия собирается выдворить из страны. Конечно, ни слова не было сказано о том, что тем гражданам России, которые не сдали экзамен, дано еще два года на то, чтобы сделать это. Мамыкин утверждал, что вскоре такое выдворение коснется всех граждан России, в том числе тех, кто сдаст экзамен по латышскому языку, и уже в ближайшем будущем такая судьба ожидает всех русскоязычных, включая граждан Латвии.
Интересной была реакция Соловьева, которая не очень понравилась Мамыкину: Соловьев заявил, что Россия обязательно примет всех своих граждан, и как хорошо, что они возвращаются на родину, тут у них должно быть ощущение, что Россия - это их "мать, а не мачеха". Мамыкина, конечно, не заботит возвращение проживающих в Латвии россиян на историческую родину, его желание состоит в том, чтобы Россия занималась "защитой соотечественников" в Латвии. Поэтому дальше в передаче он стал рассказывать о том, как плохо, что гражданам России, возможно, придется покинуть Латвию, так как "Рига всегда была русским городом". Это не первый раз, когда российские пропагандисты агитируют россиян за возвращение на историческую родину, но это отнюдь не устраивает "защитников интересов русскоязычных" Латвии, поскольку в реальности большинство проживающих в Латвии россиян ни на какую историческую родину возвращаться не хотят.
Ответ Соловьева был вполне типичным: разберемся с Украиной, затем займемся Тайванем, а потом придет очередь и стран Балтии. Этот ответ недвусмысленно свидетельствует о том, что Латвия как страна НАТО не входит в фокус России и русские с гораздо большей охотой теоретически рефлексируют о Тайване, где их практические действия сильно ограничены.
Зеленский - попрошайка и нытик
Кремлевские пропагандисты были весьма недовольны состоявшейся на прошлой неделе Генеральной Ассамблеей ООН и, в частности, Советом безопасности ООН. Гнев россиян вызвало то, что Зеленскому была предоставлена возможность обратиться к Совету безопасности ООН, хотя Украина не входит в состав совета. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что это является процедурным нарушением и нет ни одной веской причины, по которой в Совете безопасности следовало бы разрешить выступать представителю страны, не входящей в его состав.
Вполне наглядно отношение России к так называемым малым странам продемонстрировали несколько депутатов российской госдумы, которые рассказывали в пропагандистских передачах, как смешно и жалко, что в Совете безопасности ООН сейчас председательствует такая ничтожная страна, как Албания, которую большинство жителей других стран мира даже не могут найти на карте. Это очередное свидетельство русского шовинизма - манеры считать значимыми только так называемые крупные государства, воспринимая остальные страны лишь в качестве сателлитов, находящихся в зоне собственных интересов.
России очень не понравилась речь Зеленского, в которой президент Украины в очередной раз представил всему миру яркое свидетельство военных преступлений России. Но больше всего Кремль был возмущен следующими словами Зеленского: "Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких и используется одним - Россией - в ущерб всем остальным членам ООН. Организация в тупике по отношению к агрессиям. Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций". Чтобы дискредитировать Зеленского, россияне заявили, что во время его выступления зал был практически пуст, а фотографии, на которых видно обратное, являются фальшивками.
Лавров, в свою очередь, кричал, что пересмотр права вето в Совете безопасности ООН нарушил бы "архитектуру международного порядка, созданную в мире после Второй мировой войны", а также в очередной раз напомнил о решающей роли России в разгроме нацизма, которая по умолчанию теперь служит carte blanche для всех последующих действий России. Лавров подчеркнул, что любой пересмотр права вето Совета безопасности стал бы подтверждением того, что в мире вновь возрождается фашизм. Россия очень хорошо чувствует, что настроения стран - не в пользу сохранения нынешнего порядка, который фактически имеет решающее значение только для России.
"Преобразование Совета безопасности стало ключевым пунктом переговоров для многих лидеров, которые выступили перед ним в среду. Многие отметили, что совет, созданный после Второй мировой войны, не представляет возникшие с тех пор экономические и политические власти, в том числе Индию и Бразилию. В совете также нет постоянных членов из Африки, Южной Америки или Ближнего Востока. "Нам нужен более честный, представительный и инклюзивный Совет безопасности", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни", - писало в конце прошлой недели издание The New York Times.
В связи с визитом Зеленского в США российские пропагандисты называли президента Украины попрошайкой, который всем надоел. Они постоянно ссылались на негативное отношение спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, представляющего консерваторов, к Украине, выдавая его за общую позицию Конгресса. В реальности же Конгресс проголосовал за выделение Украине новой внушительной финансовой помощи, а также было решено поставить Украине ракеты дальнего действия ATACMS.
Премьер Армении - предатель
Кремль всеми силами разжигает враждебные настроения по отношению к правительству Армении в лице ее премьер-министра Никола Пашиняна. Причин для этого несколько, но главное - сближение Армении с Западом и уход из зоны влияния России. Поводом для враждебных заявлений пропагандистов стало сделанное Пашиняном на прошлой неделе заявление о том, что юридически Нагорный Карабах находится на территории Азербайджана, перекликающееся с его же заявлением о том, что сотрудничество с так называемыми российскими миротворческими силами более неэффективно и региону необходимо привлечь международных миротворцев. Россиян особенно возмутило замечание Пашиняна о том, что "внешние системы безопасности, в которые вовлечена Армения, неэффективны, когда речь идет о защите нашей безопасности и национальных интересов Армении".
"Всем нам стало ясно, что инструментов военно-политического сотрудничества Армении и России недостаточно для защиты внешней безопасности Армении. Мы должны переделать и дополнить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, которые готовы к взаимовыгодным шагам", - отметил премьер-министр Армении.
Пропагандисты сокрушались, что Пашинян "продал Нагорный Карабах" и вскоре этот регион станет турецким анклавом. На самом деле Россия видит, что Армения уходит из-под ее влияния, а россияне абсолютно не хотят отказываться от своих "миротворческих сил" в Армении и военной базы в Гюмри.
Политолог и эксперт по вопросам России Карлис Даукштс пояснил, что Россию до сих пор очень устраивала роль третейского судьи между Арменией и Азербайджаном, но теперь она чувствует, что эта роль ускользает из ее рук. Кроме того, Россия не хочет сближения Армении с Западом. Даукштс подчеркивает: если Армения согласна с тем, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, то русским "миротворцам" реально уже нечего делать в Армении. И это беспокоит Кремль больше всего.
Британская платформа независимых СМИ Open Democracy описывает, как российская пропаганда громко трубит, что потеря Нагорного Карабаха - это наказание для Армении за непослушание Кремлю. А именно, с момента массированного поражения в азербайджанской войне в 2020 году Армения сократила свое членство в Организации договора о коллективной безопасности. Кроме того, Армения отказалась стать союзником в войне России с Украиной. Еще одно непростительное преступление, по мнению Кремля, заключается в том, что Армения намерена ратифицировать Римский устав, которым был создан Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина. "Похоже, Кремль наказывает Армению, пусть и чужими руками", - пишет Open Democracy.
В статье, опубликованной на упомянутой медиаплатформе, также говорится, что "В Карабахе российские миротворцы демонстративно бездействовали – многие армяне расценили это как наказание Кремля за ослушание. Российские войска расположены не только в Нагорном Карабахе, но и на территории самой страны. В Горисе, в Сюнике, не говоря уже о 102-й российской военной базе в Гюмри. "Илы", периодически летавшие над Ереваном эти годы, – российские, они взлетают с аэродрома в Эребуни. Если Россия применит эти силы против Армении, в стране начнется кровавый хаос.".
"Open Democracy" объясняет, что у России имеются не только военные силы, но и другие инструменты давления на Армению. Любой на Кавказе вспомнит, как во время российской агрессии в Абхазии и Осетии в 2008 году грузин массово депортировали грузовыми самолетами из России на родину. Теперь то же самое может произойти с двумя миллионами армян, проживающих в РФ. Появление даже 300 000 российских армян в маленькой, экономически слабой Армении без работы и места жительства может привести к социальным волнениям, тем более что Кремль обвинит в их выдворении демократическое правительство Пашиняна.
Одну из самых глубоких оценок того, что происходит в Армении и почему Кремль во всех смертных грехах обвиняет Пашиняна, на которую также ссылается базирующаяся в США новостная организация Eurasianet, дал живущий в Ереване политический обозреватель Эрик Акопян. Он отметил, что азербайджанское наступление на Нагорный Карабах "явно скоординировано между Баку и Москвой. Цель Баку - вернуть этнически очищенный Арцах [Нагорный Карабах] под свой полный контроль, а цель русских - сместить армянское правительство".
"Eurasianet" также пишет: "Теперь, когда этнические армяне скорее всего утратят контроль над Нагорным Карабахом, Армения, казалось бы, может вырваться из цепких рук России и искать дружбы с Западом. Но у Москвы все еще остались рычаги давления. Независимо от того, координируют ли Россия и Азербайджан между собой действия или нет, Москва может использовать угрозу дальнейших наступлений Азербайджана на Ереван".
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