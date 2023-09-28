Видео ⟩ За занавесом: русские очерняют ООН и хотят свергнуть правительство Армении

Бенефис Мамыкина у Соловьева

Еще один интересный поворот: на минувшей неделе в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" принял участие гражданин Латвии, бывший журналист и политик Андрей Мамыкин, переехавший на ПМЖ в Россию. В лучших традициях советской эпохи Мамыкин называл вторжение России в Украину "священной войной" против возрождения нацизма. При этом Мамыкин попросил у России помощи по защите проживающих в Латвии граждан РФ, которых из-за несданного экзамена по латышскому языку Латвия собирается выдворить из страны. Конечно, ни слова не было сказано о том, что тем гражданам России, которые не сдали экзамен, дано еще два года на то, чтобы сделать это. Мамыкин утверждал, что вскоре такое выдворение коснется всех граждан России, в том числе тех, кто сдаст экзамен по латышскому языку, и уже в ближайшем будущем такая судьба ожидает всех русскоязычных, включая граждан Латвии.

Интересной была реакция Соловьева, которая не очень понравилась Мамыкину: Соловьев заявил, что Россия обязательно примет всех своих граждан, и как хорошо, что они возвращаются на родину, тут у них должно быть ощущение, что Россия - это их "мать, а не мачеха". Мамыкина, конечно, не заботит возвращение проживающих в Латвии россиян на историческую родину, его желание состоит в том, чтобы Россия занималась "защитой соотечественников" в Латвии. Поэтому дальше в передаче он стал рассказывать о том, как плохо, что гражданам России, возможно, придется покинуть Латвию, так как "Рига всегда была русским городом". Это не первый раз, когда российские пропагандисты агитируют россиян за возвращение на историческую родину, но это отнюдь не устраивает "защитников интересов русскоязычных" Латвии, поскольку в реальности большинство проживающих в Латвии россиян ни на какую историческую родину возвращаться не хотят.