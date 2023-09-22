Видео ⟩ Андрей Мамыкин выступил в передаче у Владимира Соловьева

Ранее Мамыкин в интервью другому кремлевскому пропагандистскому изданию "Спутник" заявил, что переехал в Россию. После переезда он дал интервью нескольким российским и белорусским пропагандистским изданиям.

В передаче он назвал военное вторжение России в Украину "великим святым делом", а также рассказал о "выселении из Латвии" трех тысяч граждан России.

Mamikina vērtējumā tas, ko Krievija dara Ukrainā (genocīds) ir varena un svēts lieta. pic.twitter.com/U3UbXNkL8b — Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) September 22, 2023

Служба государственной безопасности (VDD) заявила, что проводит оценку публичной деятельности Мамыкина. Пока в службе воздерживаются от дальнейших комментариев.

Мамыкин родился в 1976 году. Он получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике.

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие" и был избран. На выборах в Сейм 2018 года он баллотировался по списку Русского Союза Латвии, но не прошел в парламент.

В 2021 году Мамыкин начал работать в Госинспекции труда на должности начальника стратегических коммуникаций, однако во время проверки был уволен.