Пт, 22.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Андрей Мамыкин выступил в передаче у Владимира Соловьева

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

В четверг, 21 сентября, бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин принял участие в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Ранее Мамыкин в интервью другому кремлевскому пропагандистскому изданию "Спутник" заявил, что переехал в Россию. После переезда он дал интервью нескольким российским и белорусским пропагандистским изданиям.

В передаче он назвал военное вторжение России в Украину "великим святым делом", а также рассказал о "выселении из Латвии" трех тысяч граждан России.

Служба государственной безопасности (VDD) заявила, что проводит оценку публичной деятельности Мамыкина. Пока в службе воздерживаются от дальнейших комментариев.

Мамыкин родился в 1976 году. Он получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике.

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие" и был избран. На выборах в Сейм 2018 года он баллотировался по списку Русского Союза Латвии, но не прошел в парламент.

В 2021 году Мамыкин начал работать в Госинспекции труда на должности начальника стратегических коммуникаций, однако во время проверки был уволен.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх