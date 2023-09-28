Политологи: голос Ланги не показатель настроений латвийского общества

"Мы всегда слышим только тех, кто громче кричит. Если Ланга считает себя представителем латышской интеллигенции, я бы рекомендовала ей обдумать, может ли поэт выражаться так, как выражается она; может, она вовсе не поэт, а кто-то другой. И если она думает, что своими действиями поднимает образ латыша, она ошибается - это делается совершенно не так", - заявила в передаче Илга Крейтусе (цитату приводит Rus.LSM).

Политолог Сигита Струберга согласилась с этим мнением: "Когда Ланга в очередной раз решила обругать директора одной из школ Латгале, многие за него заступились, потому что видят, какой вклад в развитие образования в регионе он вносит.

Я не считаю голос Ланги ярким показателем.

Исследования показывают, что в Интернете высказываются более радикальные игроки, но это не отражает температуру в обществе в целом".