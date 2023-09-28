Политологи: голос Ланги не показатель настроений латвийского общества

Латвийская поэтесса Лиана Ланга никак не улучшает образ латышей, сказала профессор Университета им. Страдиня и бывший спикер Сейма Илга Крейтусе в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4. Политолог Сигита Струберга также добавила, что голос Ланги не является показателем настроений латвийского общества, пишет Rus.LSM.
"Мы всегда слышим только тех, кто громче кричит. Если Ланга считает себя представителем латышской интеллигенции, я бы рекомендовала ей обдумать, может ли поэт выражаться так, как выражается она; может, она вовсе не поэт, а кто-то другой. И если она думает, что своими действиями поднимает образ латыша, она ошибается - это делается совершенно не так", - заявила в передаче Илга Крейтусе (цитату приводит Rus.LSM).
Политолог Сигита Струберга согласилась с этим мнением: "Когда Ланга в очередной раз решила обругать директора одной из школ Латгале, многие за него заступились, потому что видят, какой вклад в развитие образования в регионе он вносит.
Я не считаю голос Ланги ярким показателем.
Исследования показывают, что в Интернете высказываются более радикальные игроки, но это не отражает температуру в обществе в целом".
Уже сообщалось, что в конце июня уже сдававший полномочия президент Эгил Левитс наградил поэтессу Лиану Лангу плакетой (памятной медалью). "За продвижение Латвии как национальной страны и латышского языка как публичного языка общения, за борьбу против выражений последствий колониализма советской и царской России и за гражданскую смелость и активность президент страны наградил Лиану Лангу плакетой президента страны", - сказал тогда он.
Нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич сразу после своего избрания подчеркнул, что одними репрессиями сплотить общество страны невозможно, поэтому он не будет строго придерживаться практики своего предшественника Эгила Левитса - никогда не выступать на иностранных языках в Латвии. "Когда я иной раз слышу клич Atkrievisko Latviju!, я бы сказал по-другому - Latvisko Latviju. И тут уже немного другая, более позитивная конотация", - заявил на пресс-конференции после избрания на пост главы государства Эдгар Ринкевич.
Напомним, в мае этого года в онлайн-журнале RUS Klik вышло большое интервью с Лианой Лангой о "кампании по дерусификации Латвии". Эта работа и автор статьи, журналист RUS TVNET Артем Липин были номинированы на награду Izcilības balva 2023 в категории "Интервью и описания".
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