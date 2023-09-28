Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах) прекратит свое существование с 1 января 2024 года, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Араик Арутюнян.
"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.
Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как было сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Республики Азербайджан в регионе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня - одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.
Представители армян Карабаха и властей Азербайджана встречались, чтобы обсудить вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, но не достигли соглашения.
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