Удорожание проектирования Rail Baltica составляет примерно 18 млн евро

"Сейчас у нас примерно на 18 млн евро выше счет за проектные услуги", - сказал министр, добавив, что в процессе проектирования фактически наблюдается простой.

Его также немного удивляет тот факт, что этот вопрос перешел к нему "по наследству", учитывая, что о подорожании было известно уже с лета.

При этом, по словам министра, удорожание является объективным, так как по сравнению с первоначальными эскизными проектами нынешний проект во много раз усложнился в результате проведения необходимых геотехнических исследований.

В то же время конкретных цифр Бришкенс не назвал, отметив, что не хочет спекулировать.

"Конечно, общие требования по капиталовложениям выросли, что проистекает, в том числе из того, что первичные расчеты были занижены и не отразились на потребности в адекватных уже на тот момент инвестициях. Сейчас под влиянием различных факторов расходы выросли, но, конечно, их надо согласовать как со способностью Евросоюза (ЕС), так и Латвии и остальных стран Балтии финансировать этот проект", - сказал Бришкенс.