Стюардесса American Airlines найдена мертвой с кляпом во рту

Отель Marriott напрямую связан с международным аэропортом Филадельфии. Следователи сообщили местному филиалу ABC Action News, что ничто не указывает на то, что в номер вошел кто-то еще, или женщина оказывала сопротивление. В комнате также не было обнаружено ничего, что можно было бы считать орудием преступления.

По словам очевидцев, тело женщины было обнаружено с заткнутым ртом. Сообщается, что во рту стюардессы находился кусок ткани, возможно, носок. Помимо этого, женщина должна была выехать из отеля за два дня до трагического открытия.

Следователи назвали смерть "подозрительной", но ее причина пока не установлена. Главный инспектор полиции Филадельфии Скотт Смолл рассказал NBC10, что смерть женщины, скорее всего, была "внезапной".

"Все до сих пор пытаются понять, что произошло и почему ее коллеги просто оставили ее в отеле", - сказал агентству PEOPLE источник, работающий стюардессой American Airlines, отметив, что коллеги женщины находятся в Лос-Анджелесе. "Сейчас много неясных деталей и вопросов", - добавили они.

По данным FOX, следователи также обнаружили, что в гостиничном номере женщины было обнаружено "несколько" запечатанных бутылочек с лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

В настоящее время ожидаются результаты вскрытия.