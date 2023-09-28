Пять стран Европы призвали не закрывать каналы связи с Россией

На встрече в Вене в среду, 27 сентября, министры иностранных дел Австрии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии призвали сохранить открытые линии связи с Россией и использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для содействия достижению мира в Украине.
Министры обсудили ряд вопросов, в которых эти пять центральноевропейских стран имеют общие интересы, включая будущее ОБСЕ. ОБСЕ - одна из немногих общеевропейских организаций, членом которой до сих пор является Россия, и министры высказались за сохранение влияния этой организации.
"Я считаю, что мы должны сохранять открытыми необходимые линии связи и платформы, которые могут нам понадобиться, когда придет время", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, который проводил мероприятие. Подчеркнув свою безоговорочную поддержку Украины, Шалленберг заявил, что ОБСЕ является "единственной общеевропейской площадкой для диалога", и выразил уверенность, что в будущем она сыграет и сможет сыграть решающую роль.
Его коллеги также подчеркнули важность ОБСЕ, особенно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который выразил уверенность в том, что "каналы связи должны быть открыты".
Венгрию неоднократно критиковали за более примирительный подход к России. В апреле Венгрия, которая получает около 80% своего газа из России, подписала новое соглашение с РФ, обеспечивающее бесперебойные поставки нефти и газа, несмотря на обещания Европы поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей. В октябре Сийярто снова отправится в Россию для участия в мероприятиях, посвященных энергетике.
Австрию также критиковали за более мягкую позицию по отношению к России. В июле Австрия импортировала около 66% своего газа из РФ по сравнению с 79% до войны. К большому разочарованию австрийского правительства, представитель Евросоюза в Вене Мартин Зельмайер назвал высокий уровень импорта российских энергоносителей "кровавыми деньгами".
Австрию также подвергли резкой критике за то, что она позволила российским делегатам в ОБСЕ въезжать в Австрию для участия в заседаниях организации. Однако Шалленберг подчеркнул, что включение Беларуси и России имеет важное значение для работы организации.
Словения, Чехия и Словакия также подчеркнули, что ОБСЕ необходимо спасти от превращения в незначительную организацию. ОБСЕ - "единственная организация, которая ведет открытый диалог с Россией", - заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон, а министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил, что организация является "одним из столпов архитектуры европейской безопасности".
ОБСЕ в настоящее время находится под давлением, поскольку Россия блокирует возможности организации играть какую-либо существенную роль в войне в Украине. Из-за вето России не было достигнуто и соглашение о том, какая страна возглавит организацию в 2024 году, а обсуждение бюджета организации застопорилось уже на несколько месяцев.
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