Пять стран Европы призвали не закрывать каналы связи с Россией

Австрию также критиковали за более мягкую позицию по отношению к России. В июле Австрия импортировала около 66% своего газа из РФ по сравнению с 79% до войны. К большому разочарованию австрийского правительства, представитель Евросоюза в Вене Мартин Зельмайер назвал высокий уровень импорта российских энергоносителей "кровавыми деньгами".

Австрию также подвергли резкой критике за то, что она позволила российским делегатам в ОБСЕ въезжать в Австрию для участия в заседаниях организации. Однако Шалленберг подчеркнул, что включение Беларуси и России имеет важное значение для работы организации.

Словения, Чехия и Словакия также подчеркнули, что ОБСЕ необходимо спасти от превращения в незначительную организацию. ОБСЕ - "единственная организация, которая ведет открытый диалог с Россией", - заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон, а министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил, что организация является "одним из столпов архитектуры европейской безопасности".

ОБСЕ в настоящее время находится под давлением, поскольку Россия блокирует возможности организации играть какую-либо существенную роль в войне в Украине. Из-за вето России не было достигнуто и соглашение о том, какая страна возглавит организацию в 2024 году, а обсуждение бюджета организации застопорилось уже на несколько месяцев.