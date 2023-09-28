Затлерс: Латвийские русские должны быть благодарны - им не нужно воевать

Две недели назад в эфире передачи "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 Затлерс заявил, что Латвии следовало бы оставить пожилых граждан РФ в покое, несмотря на то, что они являются иностранцами. В то же время он сказал, что не считает, что возраст - преграда для изучения языка. "Что показывают тесты на знание языка? Люди постарше хотят остаться здесь. Это нормально. Я знаю многих латышей, чьи родственники не возвращаются из других стран, потому что говорят "у нас тут внуки, мы старенькие, мы не хотим". Это нормальное желание. Их не надо трогать, они никакая не пятая колонна", - сказал он.