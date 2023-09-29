Видео ⟩ Под Лиепаей мужчина в микроавтобусе следовал за школьницами и напугал мальчика

Мать мальчика рассказывает, что уроки у ребенка закончились немного раньше, он ждал, пока за ним приедет подруга матери. В это время подъехал мужчина на белом автобусе и на русском языке предложил ему сесть и погладить собаку. Мальчик испугался и убежал.

Мальчик получил серьезную психологическую травму, и теперь каждый белый автобус, который он видит на улице, ассоциируется с увиденным.

В социальных сетях появилось еще одно сообщение о том, что в районе Тосмаре и 15-й средней школы в Лиепае был замечен белый автобус, который следовал за девочками. Эта информация была передана в полицию.

"Полиция начала расследование инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются и в то же время усиленно контролируется безопасность возле учебных заведений", - заявила представитель Госполиции.

Видео: Сюжет программы Degpunkta