Когда начнут курсировать новые электрички? Отвечает министр

В программе "Утренняя панорама" Бришкенс выразил надежду, что к концу года будет завершена сертификация поездов, а это трудоемкий и сложный процесс,

а со следующего года в электрифицированной зоне появятся новые поезда.

На указание, что ранее обещали, что новые поезда начнут курсировать осенью, министр ответил, что процесс сертификации "сопряжен с рисками", поэтому он даст ему еще несколько месяцев и спрогнозировал, что поезда на железной дороге появятся только в следующем году.

Ранее сообщалось, что новые электропоезда начнут пассажирские перевозки осенью этого года.