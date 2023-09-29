Когда начнут курсировать новые электрички? Отвечает министр

Министр сообщения Каспар Бришкенс в интервью Латвийскому телевидению признал, что, скорее всего, жители Латвии смогут ездить на новых электропоездах только в следующем году.
В программе "Утренняя панорама" Бришкенс выразил надежду, что к концу года будет завершена сертификация поездов, а это трудоемкий и сложный процесс,
а со следующего года в электрифицированной зоне появятся новые поезда.
На указание, что ранее обещали, что новые поезда начнут курсировать осенью, министр ответил, что процесс сертификации "сопряжен с рисками", поэтому он даст ему еще несколько месяцев и спрогнозировал, что поезда на железной дороге появятся только в следующем году.
Ранее сообщалось, что новые электропоезда начнут пассажирские перевозки осенью этого года.
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