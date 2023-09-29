Пт, 29.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Когда начнут курсировать новые электрички? Отвечает министр

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Новая электричка
Новая электричка Фото: Jānis Škapars / TVNET

Министр сообщения Каспар Бришкенс в интервью Латвийскому телевидению признал, что, скорее всего, жители Латвии смогут ездить на новых электропоездах только в следующем году.

В программе "Утренняя панорама" Бришкенс выразил надежду, что к концу года будет завершена сертификация поездов, а это трудоемкий и сложный процесс,

а со следующего года в электрифицированной зоне появятся новые поезда.

На указание, что ранее обещали, что новые поезда начнут курсировать осенью, министр ответил, что процесс сертификации "сопряжен с рисками", поэтому он даст ему еще несколько месяцев и спрогнозировал, что поезда на железной дороге появятся только в следующем году.

Ранее сообщалось, что новые электропоезда начнут пассажирские перевозки осенью этого года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх