РФ может оставить Китай без электроэнергии, если тот откажется платить больше

Как заявила представитель "Интер РАО" Александра Панина, компания уже проинформировала китайских партнеров, а также Монголию и Азербайджан о повышении цен на 7%. Ожидается, что новые цены вступят в силу с 1 октября.

"Если в ближайшее время мы не получим подтверждения, то планируем начать вводить ограничения на поставку электроэнергии или даже полностью прекратить ее", - сказала Панина.

Повышение цен может затронуть также Грузию и Турцию, однако "Интер РАО" не планирует осуществлять поставки в эти страны в октябре.

После того как Евросоюз отказался от поставок российской электроэнергии, основным заказчиком "Интер РАО" стал Китай. В 2022 году компания поставила на китайский рынок 4,7 млн ​​мегаватт-часов.

В этом году экспорт электроэнергии в Китай снизился из-за большого дефицита электроэнергии, наблюдаемого на Дальнем Востоке.

За восемь месяцев с начала года Россия поставила Китаю 2,7 миллиона мегаватт-часов, за что Китай заплатил 117,9 миллиона долларов. По словам Паниной, объем поставок электроэнергии за восемь месяцев снизился на 21% по сравнению с 2022 годом.

Рентабельность поставок "Интер РАО" в Китай искусственно ограничена 5%, поскольку значительная часть доходов направляется на снижение издержек для местных потребителей на Дальнем Востоке. Если поставки в Китай прекратятся, стоимость электроэнергии для российских потребителей значительно вырастет, предупредила Панина.

"При рентабельности в 5% мы не можем позволить себе платить налог в размере 7%", - подчеркнула представитель "Интер РАО".

Отмечается, что правительство России с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ввело экспортные пошлины на ряд товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза.

Этот налог не влияет на экспорт нефти, газа, пшеницы, автомобилей, мебели и других товаров.

В правительстве России подчеркнули, что пошлина вводится для поддержания рационального соотношения между экспортом товаров и внутренним потреблением. Правительство планирует защитить внутренний рынок от необоснованного роста цен.