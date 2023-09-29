Опрос: русскоязычные Латвии местному ТВ предпочитают YouTube или зарубежные СМИ

Согласно исследованию, латышскоязычная часть аудитории не ставит под сомнение и хорошо оценивает качество содержания национальных СМИ, разнообразие тем и достоверность информации, а в русскоязычной аудитории не хватает доверия и наблюдается критический настрой к объективности медиаконтента.

Национальные новостные и информационные порталы - единственный вид СМИ, который в аналогичном объеме потребляется обеими языковыми группами. Что касается использования ТВ- и видеоконтента, то русскоязычные чаще используют для этого видеоплатформу YouTube или зарубежные СМИ, чем национальные телеканалы, говорится в исследовании.

По возрасту заметно, что жители старше 55 лет в целом значительно чаще используют национальные СМИ как главный источник информации об актуальных событиях в Латвии и мире, и их чаще интересует аналитический контент. А жители в возрасте от 16 до 24 лет в первую очередь используют для этого социальные медиа и доверяют различным неформальным СМИ. Молодых людей в СМИ больше интересуют темы о культуре, развлечениях, образовании, а также содержание, которое создают лидеры мнений и инфлюенсеры.