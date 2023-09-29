Главред Rus.LSM: Спрос на русский язык в СМИ Латвии закончится. Но не сейчас

"Это действительно странно, потому что, насколько мне известно, Служба госбезопасности консультируется с SEPLP. Они очень активно сотрудничают вообще по поводу информационного пространства, по поводу угроз в информационном пространстве Латвии. Они ведут полноценную совместную работу.

Но концепция разрабатывалась без них. Это действительно странно. Я не знаю, с кем они консультировались.

Эта же концепция была разработана при предыдущем правительстве, при, соответственно, предыдущем министре культуры. И просто такое впечатление, что новое правительство просто не успело с концепцией ознакомиться. Им как бы подсунули, они и подписали", - заявила главред Rus.LSM.

По словам Сафроновой, она готова остаться со СМИ до конца.

"У меня папа - капитан дальнего плавания, поэтому меня воспитывали так - "капитан должен оставаться до последнего". Видимо, выключу свет. Может, одна останусь, когда все разойдутся, буду дочитывать новости", - сказала она.

Большой опасностью Сафронова называет потенциальную потерю аудитории.

"Я думаю, что часть разбредется, кто-то придет к RUS TVNET, кто-то придет к rus.delfi. Ну, конечно, это же очень недальновидно считать, что все перейдут на LTV1 или LR1.

Вообще, очень странно, что такие твердолобые люди принимают решения.