Главред Rus.LSM: Спрос на русский язык в СМИ Латвии закончится. Но не сейчас

В эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?" главный редактор мультимедийной платформы Rus.LSM.lv Екатерина Сафронова рассказала о том, что ждет общественные русскоязычные СМИ в ближайшем будущем, если действительно им будет отказано в финансировании.
Для контекста. В четверг, 28 сентября, Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая определяет стратегические принципы предотвращения угроз для государства. Среди прочих там имеется пункт о запрете на вещание русскоязычных общественных СМИ с 1 января 2026 года.
Против этого решения высказались многие: Латвийское радио и LTV, Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) и даже министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные"). Она назвала этот пункт в концепции "прощальным подарком от Национального объединения".
Но, несмотря на такую поддержку, у Сафроновой нет ясности - что произойдет с русскоязычными общественными СМИ в ближайшем будущем.
"Я, к сожалению, подробно на этот вопрос ответить не смогу, потому что все это только завертелось. Мы, вообще, сами заметили этот пункт в пятницу и, задав вопросы соответствующим органам - министру, нашему руководству, - узнали, что никто не может нам ничего прокомментировать, потому что ни с кем не консультировались по поводу этого пункта в концепции. Для них для самих это был шок, этот пункт", - сказала Сафронова.
Она отдельно отметила, что общественные СМИ сотрудничают с государственными службами как раз в вопросах безопасности. И поэтому странно, что подобная концепция принималась без их участия.
"Это действительно странно, потому что, насколько мне известно, Служба госбезопасности консультируется с SEPLP. Они очень активно сотрудничают вообще по поводу информационного пространства, по поводу угроз в информационном пространстве Латвии. Они ведут полноценную совместную работу.
Но концепция разрабатывалась без них. Это действительно странно. Я не знаю, с кем они консультировались.
Эта же концепция была разработана при предыдущем правительстве, при, соответственно, предыдущем министре культуры. И просто такое впечатление, что новое правительство просто не успело с концепцией ознакомиться. Им как бы подсунули, они и подписали", - заявила главред Rus.LSM.
По словам Сафроновой, она готова остаться со СМИ до конца.
"У меня папа - капитан дальнего плавания, поэтому меня воспитывали так - "капитан должен оставаться до последнего". Видимо, выключу свет. Может, одна останусь, когда все разойдутся, буду дочитывать новости", - сказала она.
Большой опасностью Сафронова называет потенциальную потерю аудитории.
"Я думаю, что часть разбредется, кто-то придет к RUS TVNET, кто-то придет к rus.delfi. Ну, конечно, это же очень недальновидно считать, что все перейдут на LTV1 или LR1.
Вообще, очень странно, что такие твердолобые люди принимают решения.
И не понимают, насколько... Я, вообще, на самом деле сама считаю, что когда-нибудь, безусловно, спрос на русский язык в СМИ в Латвии закончится. Но когда это "когда-нибудь" наступит? Я полагаю, что не через два года, не через пять лет. Ну, может быть, 10. Не знаю", - говорит главред Rus.LSM.
Она считает, что когда-нибудь Латвии перестанут быть нужны общественные СМИ на русском языке. Но не в ближайшем будущем.
"Поэтому когда-нибудь сами по себе русские СМИ, наверное, себя изживут. Но сейчас это действительно настолько важно сохранять русский язык, насколько это возможно. И, пока есть возможность, говорить с аудиторией на ее родном языке. Я думаю, что аудитория разойдется, кто-то уйдет...
Мы же сейчас знаем, что многие видео смотрят на Rus.LSM, тексты читают на RUS TVNET, а какие-то дискуссии - на rus.delfi.
Cейчас же дело не только в СМИ как таковых. Есть же еще тик-токи, YouTube. Глупо говорить, что мы закрыли российские каналы и поэтому пропаганда не проходит", - уверена Сафронова.
Весь эфир смотрите по ссылке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!