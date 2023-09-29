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Норвегия запретила въезд в страну легковушек с российскими номерами

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Недалеко от российско-норвежской границы
Недалеко от российско-норвежской границы Фото: AFP/SCANPIX

Норвегия установила запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщило Министерство иностранных дел Норвегии. Запрет вступит в силу 3 октября.

Ограничение будет относиться на легковые автомобили с не более чем девятью пассажирскими местами.

Ограничение будет распространяться на легковые автомобили с числом пассажирских мест не более девяти. "Таким образом, например, микроавтобусы и автобусы по-прежнему могут пересекать границу", - пишет пресс-служба Министерства иностранных дел.

В начале сентября Еврокомиссия представила разъяснения о том, как государства-члены ЕС должны применять запрет на импорт большого списка товаров из России, в том числе автомобилей. После этого Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерными знаками.

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