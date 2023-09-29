Если продолжит, будет уголовка: в Эстонии полиция оштрафовала лидера движения "Я русский"

Мужчина неоднократно предлагал людям наклеивать на свои автомобили лозунги "Я русский", "Отдел по борьбе с нацизмом», «Сила в правде" и другие символы, поддерживающие агрессию. За разжигание ненависти полиция наказала его штрафом в размере 500 евро. Если он не изменит своего поведения и вновь совершит аналогичное правонарушение, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Начальник процессуального отдела Ляэне-Харьюского полиции Райго Пранц пояснил, что подобные наклейки, равно как и эмблема российской армии в виде медведя, носят провокационный характер и направлены на раскол общества и создание напряженности. "В ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против независимой Украины, наклейка с таким текстом является выражением поддержки государства-агрессора", - сказал Пранц. Российская пропаганда использует эти же лозунги для оправдания войны.

"Полиция не запрещает никому выражать свою национальность, но цель этих наклеек явно провокационная. Это подтверждается тем, что мы получаем сообщения от встревоженных людей, которые видели в городе автомобили с такими наклейками, а также есть примеры физических конфликтов", - сказал сотрудник полиции.

Полиция призывает граждан сообщать о фактах использования подобной символики в общественных местах по телефону 112. Руководитель процессуального отдела заверил, что любые проявления поддержки агрессии и разжигания ненависти будут пресекаться самым серьезным образом: "Чтобы предотвратить угрозы и конфликты, мы заставляем людей удалять провокационные наклейки. В тех случаях, когда люди не соглашаются снять наклейку, полиция может сделать это сама или переместить автомобиль на штрафстоянку. За использование запрещенных символов мы будем возбуждать дела о проступке".