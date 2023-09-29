В Риге водителя шокировал охотничий трофей в кузове другого автомобиля

Алдис увидел в кузове находящегося впереди автомобиля отрубленную голову оленя.

Алдис схватился за телефон, чтобы снять кровавую картину в кузове грузовика. Он не заметил какого-либо покрывала, которое могло соскользнуть с рогатой головы, поэтому считает, что водитель специально хотел похвастаться трофеем.

Алдис даже подумал о звонке в полицию, но так этого и не сделал.

Представитель Министерства земледелия Янис Барс указал, что правил по перевозке добычи нет. Осмотрев фотографию, он уточнил, что добыт был лось, а не благородный олень. Он согласен с тем, что такая ситуация не создает понимания в обществе по отношению к охоте.

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