Эксперт: расходы на онкологию в Латвии в три раза ниже, чем в среднем по Европе

За последние четыре года в Европе было одобрено 46 новых препаратов для лечения онкологических больных, из которых в Латвии доступны только восемь, и страна занимает одно из последних мест в ЕС.

"В Латвии очень большое количество дней ожидания между регистрацией лекарства в ЕС и его попаданием к пациенту, что в основном связано с недостаточным финансированием. Исследования показывают, что инвестиции в инновационные лекарства приносят все большую экономическую выгоду, поскольку они, как правило, требуют меньше времени и более эффективны", - говорит Маране.

По ее мнению, увеличение инвестиций в сектор здравоохранения и повышение его эффективности приведет к сокращению продолжительности и частоты заболеваний и уменьшению потребности в медицинских услугах. В свою очередь, работодатели получат доступ к большему количеству рабочей силы, повысится производительность труда, снизятся социальные расходы, в то время как налоговые поступления и валовой национальный продукт увеличатся.