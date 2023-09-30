Карта ⟩ В Риге - обширные ограничения для транспорта: проходит чемпионат мира по бегу

Сегодня и завтра, 1 октября, в Риге пройдут мероприятия чемпионата мира по бегу, во время которых введены обширные ограничения движения транспорта, сообщил Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
Во время чемпионата будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Также будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
До 6 утра понедельника, 2 октября, закрыто движение транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября, со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до Яуниела, а также на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.
В этот период при необходимости на Домской площади, улицах Пилс, Яуниела и Краму будет организовано двустороннее движение.
В воскресенье, 1 октября, Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией во время забега на 5-километровую дистанцию с 8:30 до 18:00 ограничит и закроет движение транспортных средств по маршруту ул. Калькю - Набережная 11 ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - ул. Кришьяна Валдемара - ул. Цитаделес - ул. Муйтас - ул. Экспорта - Набережная 11 ноября.
С 11:30 до 13:30 будет ограничено движение по маршруту ул. Кришьяна Валдемара - ул. Лачплеша - ул. Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас.
С 13:30 до 17:30 на время забега на 21 километр будет ограничено движение по маршруту ул. Калькю - Набережная 11 ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - ул. Даугавгривас - ул. Буллю - ул. Дзегужу - ул. Слокас - ул. Кришьяна Валдемара - Вантовый мост - ул. Кришьяна Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - площадь Бривибас - бульвар Бривибас - ул. Бривибас - ул. Сенчу - ул. Зирню - ул. Весетас - ул. Яня Дикманя - ул. Сканстес - ул. Ханзас - ул. Рупниецибас - ул. Элизабетес - бульвар Калпака - ул. Кришьяна Валдемара - ул. Лачплеша - ул. Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - ул. Кришьяна Валдемара - бульвар Калпака - ул. Элизабетес - ул. Экспорта - Набережная 11 ноября.
Во время мероприятия в нескольких местах будут запрещены остановка и парковка транспортных средств. Оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место парковки.
Rūc un dūc, slauka un asfaltē, autobusu šoferi lamājās, gājēji apstulbuši, auto šoferīši lavierē starp tehniku! Vai tiešām iet uz beigām Slokas ielas remonts? Nē- skriešanas čempionāts tuvojas! Un labākais - strādnieki iesmej, ka daudz kur pēc maratona plēsīs asfaltu nost! ☹️ pic.twitter.com/p94aVdBM6d— Ivans Milovs (@IMilovs) September 29, 2023
Во время забегов в местах их проведения будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.
Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, во время пробега 1 октября произойдут изменения в движении трамвайных маршрутов 1, 5, 7, 11, троллейбусных маршрутов 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 20, 25, 31, 34, а также автобусных маршрутов 2, 3, 5Т, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50, 53 и 54.
На некоторых маршрутах изменения начнутся уже утром, однако в основном маршруты станут ходить по объездным маршрутам одновременно с ограничением беговых маршрутов - примерно с 8:20 утра и до полудня.
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