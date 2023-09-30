Карта ⟩ В Риге - обширные ограничения для транспорта: проходит чемпионат мира по бегу

Во время чемпионата будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Также будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Фото: worldathletics.org

До 6 утра понедельника, 2 октября, закрыто движение транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября, со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до Яуниела, а также на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В этот период при необходимости на Домской площади, улицах Пилс, Яуниела и Краму будет организовано двустороннее движение.

В воскресенье, 1 октября, Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией во время забега на 5-километровую дистанцию с 8:30 до 18:00 ограничит и закроет движение транспортных средств по маршруту ул. Калькю - Набережная 11 ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - ул. Кришьяна Валдемара - ул. Цитаделес - ул. Муйтас - ул. Экспорта - Набережная 11 ноября.