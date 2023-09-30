Сб, 30.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Карта ⟩ В Риге - обширные ограничения для транспорта: проходит чемпионат мира по бегу

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Участники соревнований по бегу. Иллюстративное фото
Участники соревнований по бегу. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня и завтра, 1 октября, в Риге пройдут мероприятия чемпионата мира по бегу, во время которых введены обширные ограничения движения транспорта, сообщил Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

Во время чемпионата будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Также будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Фото: worldathletics.org

До 6 утра понедельника, 2 октября, закрыто движение транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября, со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до Яуниела, а также на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В этот период при необходимости на Домской площади, улицах Пилс, Яуниела и Краму будет организовано двустороннее движение.

В воскресенье, 1 октября, Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией во время забега на 5-километровую дистанцию с 8:30 до 18:00 ограничит и закроет движение транспортных средств по маршруту ул. Калькю - Набережная 11 ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - ул. Кришьяна Валдемара - ул. Цитаделес - ул. Муйтас - ул. Экспорта - Набережная 11 ноября.

С 11:30 до 13:30 будет ограничено движение по маршруту ул. Кришьяна Валдемара - ул. Лачплеша - ул. Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас.

С 13:30 до 17:30 на время забега на 21 километр будет ограничено движение по маршруту ул. Калькю - Набережная 11 ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - ул. Даугавгривас - ул. Буллю - ул. Дзегужу - ул. Слокас - ул. Кришьяна Валдемара - Вантовый мост - ул. Кришьяна Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - площадь Бривибас - бульвар Бривибас - ул. Бривибас - ул. Сенчу - ул. Зирню - ул. Весетас - ул. Яня Дикманя - ул. Сканстес - ул. Ханзас - ул. Рупниецибас - ул. Элизабетес - бульвар Калпака - ул. Кришьяна Валдемара - ул. Лачплеша - ул. Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - ул. Кришьяна Валдемара - бульвар Калпака - ул. Элизабетес - ул. Экспорта - Набережная 11 ноября.

Во время мероприятия в нескольких местах будут запрещены остановка и парковка транспортных средств. Оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место парковки.

Во время забегов в местах их проведения будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.

Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, во время пробега 1 октября произойдут изменения в движении трамвайных маршрутов 1, 5, 7, 11, троллейбусных маршрутов 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 20, 25, 31, 34, а также автобусных маршрутов 2, 3, 5Т, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50, 53 и 54.

На некоторых маршрутах изменения начнутся уже утром, однако в основном маршруты станут ходить по объездным маршрутам одновременно с ограничением беговых маршрутов - примерно с 8:20 утра и до полудня.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх