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Въезд в Юрмалу с 1 октября будет бесплатным

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Въезд в Юрмалу
Въезд в Юрмалу Фото: LETA

С 1 октября 2023 года плата за въезд в зону особого режима в Юрмале на транспортном средстве не будет взиматься.

Портал Visitjurmala.lv сообщает, что с воскресенья, 1 октября, въезд на территорию Юрмалы становится бесплатным. Кроме того, бесплатно можно будет припарковать транспортные средства на всех парковках и улицах Юрмалы.

"Приглашаем вас насладиться волшебством осени, прогуливаясь по романтическим улочкам Юрмалы, наслаждаясь уникальной деревянной архитектурой <...>. В музеях города регулярно обновляются экспозиции, кроме того, плата за вход в Юрмальский музей и другие муниципальные музеи не взимается", - сообщается на портале.

Напомним, что ранее RUS TVNET предоставил подборку пяти городов Латвии, кроме Сигулды, которые стоит посетить осенью. Вошла в эту подборку и Юрмала, а именно культурно-исторический парк Кемери.

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