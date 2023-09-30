Въезд в Юрмалу с 1 октября будет бесплатным

Портал Visitjurmala.lv сообщает, что с воскресенья, 1 октября, въезд на территорию Юрмалы становится бесплатным. Кроме того, бесплатно можно будет припарковать транспортные средства на всех парковках и улицах Юрмалы.

"Приглашаем вас насладиться волшебством осени, прогуливаясь по романтическим улочкам Юрмалы, наслаждаясь уникальной деревянной архитектурой <...>. В музеях города регулярно обновляются экспозиции, кроме того, плата за вход в Юрмальский музей и другие муниципальные музеи не взимается", - сообщается на портале.

Напомним, что ранее RUS TVNET предоставил подборку пяти городов Латвии, кроме Сигулды, которые стоит посетить осенью. Вошла в эту подборку и Юрмала, а именно культурно-исторический парк Кемери.