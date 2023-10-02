65 чизбургеров и 50 жвачек: что в корзине самых крупных заказов Wolt?

По словам Мантаса Ломсаргиса, исполняющего обязанности руководителя Wolt в странах Балтии, крупные заказы на еду чаще всего поступают от компаний, которые хотят обеспечить питанием своих сотрудников: "Заказы такого объема часто являются дополнительным вызовом для ресторанов, поэтому мы также предоставляем ресторанам на платформе возможность оценить, будет ли тот или иной объем выполнимым. Однако чаще всего рестораны принимают и большие заказы и делают все возможное, чтобы теплый и вкусный обед дошел до каждого клиента.