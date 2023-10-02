65 чизбургеров и 50 жвачек: что в корзине самых крупных заказов Wolt?

По данным компании, платформа Wolt все чаще используется для проведения неожиданных вечеринок, больших встреч с друзьями или родственниками, а также для организации рабочих обедов и мероприятий. В этом году также был зафиксирован рекорд самых больших заказов: в одной покупке было доставлено 65 чизбургеров, в другой - 45 упаковок сливочного соуса, а еще один покупатель заказал 50 жевательных резинок.
Аналогичным образом самые большие корзины покупок включали 50 порций куриных наггетсов, а также 46 порций обеденного предложения из ресторана.
По словам Мантаса Ломсаргиса, исполняющего обязанности руководителя Wolt в странах Балтии, крупные заказы на еду чаще всего поступают от компаний, которые хотят обеспечить питанием своих сотрудников: "Заказы такого объема часто являются дополнительным вызовом для ресторанов, поэтому мы также предоставляем ресторанам на платформе возможность оценить, будет ли тот или иной объем выполнимым. Однако чаще всего рестораны принимают и большие заказы и делают все возможное, чтобы теплый и вкусный обед дошел до каждого клиента.
В основном крупные заказы делают компании, пользующиеся услугой Wolt for Work, но иногда и отдельные клиенты хотят порадовать своих друзей или родственников на незапланированном мероприятии, когда им нужно срочно приготовить блюдо или приобрести конкретный продукт", - добавляет Мантас Ломсаргис.
Топ от Wolt самых крупных заказов в Латвии:
- 65 чизбургеров;
- 50 жевательных резинок;
- 50 порций наггетсов;
- 46 порций с обеденным предложением от ресторана;
- 45 упаковок сливочного соуса.
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