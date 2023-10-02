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65 чизбургеров и 50 жвачек: что в корзине самых крупных заказов Wolt?

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Фото: Zane Bitere/LETA

По данным компании, платформа Wolt все чаще используется для проведения неожиданных вечеринок, больших встреч с друзьями или родственниками, а также для организации рабочих обедов и мероприятий. В этом году также был зафиксирован рекорд самых больших заказов: в одной покупке было доставлено 65 чизбургеров, в другой - 45 упаковок сливочного соуса, а еще один покупатель заказал 50 жевательных резинок. 

Аналогичным образом самые большие корзины покупок включали 50 порций куриных наггетсов, а также 46 порций обеденного предложения из ресторана.

По словам Мантаса Ломсаргиса, исполняющего обязанности руководителя Wolt в странах Балтии, крупные заказы на еду чаще всего поступают от компаний, которые хотят обеспечить питанием своих сотрудников: "Заказы такого объема часто являются дополнительным вызовом для ресторанов, поэтому мы также предоставляем ресторанам на платформе возможность оценить, будет ли тот или иной объем выполнимым. Однако чаще всего рестораны принимают и большие заказы и делают все возможное, чтобы теплый и вкусный обед дошел до каждого клиента.

В основном крупные заказы делают компании, пользующиеся услугой Wolt for Work, но иногда и отдельные клиенты хотят порадовать своих друзей или родственников на незапланированном мероприятии, когда им нужно срочно приготовить блюдо или приобрести конкретный продукт", - добавляет Мантас Ломсаргис.

Топ от Wolt самых крупных заказов в Латвии:

  1. 65 чизбургеров;
  2. 50 жевательных резинок;
  3. 50 порций наггетсов;
  4. 46 порций с обеденным предложением от ресторана;
  5. 45 упаковок сливочного соуса.

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