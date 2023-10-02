В конце октября в Риге выступит рок-группа "Нервы"

Вход на мероприятие, начиная с 18:00, а сам концерт запланирован в 20:00, сказано на сайте организаторов.

"Нервы" - это рок-группа, основанная Евгением Мильковским в 2010 году. Женя Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссером клипов. "Самый дорогой человек", "Зажигалки" и "Так как надо" набрали миллионы просмотров в YouTube.