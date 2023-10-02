Фото ⟩ Ржавчина побеждает, или Вантовый мост все громче просит о ремонте

Как видно на фотографиях, от моста отваливаются проржавевшие детали конструкции под перилами. Судя по снимкам, в схватке ржавчины с металлом уверенную победу одерживает первая.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вантовый мост Фото: Jānis Škapars/TVNET

Это уже не первый случай, когда дефекты Вантового моста привлекают внимание прохожих.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Например, похожий случай произошел в августе прошлого года, когда на набережной 11 Ноября опасно провис фрагмент строительной сетки моста. Тогда дефект быстро исправили, но в этот раз строительной сетки, как раз и скрывавшей проржавевшие конструкции, нет.

Как сообщалось, последняя инспекция Вантового моста, которая проводилась в 2020 году, показала, что мост находится в удовлетворительном состоянии с точки зрения несущей способности, но в неудовлетворительном - с точки зрения пригодности для использования. Мост даже закрывали для пешеходов и велосипедистов в связи с возможным наплывом людей в праздник - на такой шаг Рижская дума пошла 17 и 18 ноября прошлого года.