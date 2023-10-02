Фото ⟩ Ржавчина побеждает, или Вантовый мост все громче просит о ремонте

Мосты являются одной из болезненных точек Риги - с течением времени их состояние становится все хуже. Рижане уже привыкли как к ремонтным работам на Деглавском и Брасовском мостах, так и к постоянным пробкам на путепроводах через Даугаву. Один из них - Вантовый мост - в очередной раз привлек внимание прохожих отделяющимися фрагментами.
Как видно на фотографиях, от моста отваливаются проржавевшие детали конструкции под перилами. Судя по снимкам, в схватке ржавчины с металлом уверенную победу одерживает первая.
Это уже не первый случай, когда дефекты Вантового моста привлекают внимание прохожих.
Например, похожий случай произошел в августе прошлого года, когда на набережной 11 Ноября опасно провис фрагмент строительной сетки моста. Тогда дефект быстро исправили, но в этот раз строительной сетки, как раз и скрывавшей проржавевшие конструкции, нет.
Как сообщалось, последняя инспекция Вантового моста, которая проводилась в 2020 году, показала, что мост находится в удовлетворительном состоянии с точки зрения несущей способности, но в неудовлетворительном - с точки зрения пригодности для использования. Мост даже закрывали для пешеходов и велосипедистов в связи с возможным наплывом людей в праздник - на такой шаг Рижская дума пошла 17 и 18 ноября прошлого года.
Предыдущий ремонт Вантового моста, в частности - лестниц, ставший одним из последних символических проектов коалиции "Согласия" и ЧСР, вызвал много вопросов - сначала лестницы моста обещали отремонтировать за сто тысяч, после этого уже за 170, а в конце заплатили 375 тысяч плюс PVN. Подробнее об этом можно прочитать здесь:
В сентябре этого года Рижская дума поддержала решение о восстановлении и реконструкции пяти стратегически важных для Риги объектов транспортной инфраструктуры.
К 2026 году планируется отремонтировать и перестроить Воздушный мост, эстакаду Густава Земгала, мост Йорга Земитана, Вантовый мост и набережную Мукусалас. Для этого потребуется в общей сложности 142 миллиона евро.
В настоящее время подсчитано, что на ремонт и реконструкцию Вантового моста потребуется 33 млн евро, на реализацию проекта моста Йорга Земитана - 37 млн евро, а стоимость работ по ремонту Воздушного моста может составить 15,5 млн евро. На реконструкцию и ремонт путепровода Густава Земгала запланировано 33 млн евро, а на укрепление набережной улицы Мукусалас - 22,8 млн евро.
Реализация проектов возможна при условии, что самоуправлению будет обеспечена доступность финансирования и получения кредита для финансирования ремонта и реконструкции соответствующих объектов. В качестве источника финансирования планируется уже упомянутый кредит и софинансирование из средств муниципального бюджета.
Ориентировочное софинансирование муниципалитета составит 35 миллионов евро, а кредит необходим в размере 105,9 миллиона евро.
Муниципалитету придется принимать отдельное кредитное решение для реализации каждого проекта.
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