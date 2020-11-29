Раскрыты сметы по ремонту лестниц Вантового моста. Почему он стал дороже в четыре раза, так и не понятно

Департамент сообщения Рижской думы отказался предоставить оппозиционным депутатам смету, поэтому дело дошло до суда. Только на этой неделе подсчет строительных работ наконец стал известен.

Однако документ подготовлен настолько поверхностно, что невозможно проследить, на что тратили деньги. 3

После обрушения части бетонных перил лестницы Вантового моста были закрытыми и стояли такими и во время мероприятий столетия Латвии. Вот уже год лестницы снова в порядке, а загадка, почему цена ремонта из подсчитанных сначала 100 тысяч выросла в четыре раза, до сих пор не разгадана.

Опускание инфраструктуры Риги до плинтуса - одно из обвинений коалиции Рижской думы, руководимой последние десять лет Нилом Ушаковым. В конце ее деятельности частично для движения были закрыты Деглавский и Брасский мосты. Но первым громким напоминанием, что городская инфраструктура находится в плохом состоянии, стало происшествие 2018 года, когда обрушились ступени Вантового моста.

Так как у моста на набережной 18 ноября осенью были запланированы мероприятия в честь столетия Латвии, нужно было спешно лестницы чинить, чтобы развалины не портили вид. Руководитель департамента сообщения Эмил Яркинс на заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы прогнозировал, что ремонт обойдется примерно в 100 тысяч евро.

Процесс затянулся. Во время празднования столетия Латвии лестницы были закрыты. Конкурс на ремонт объявили только в конце 2018 года. Заявки подали два претендента. С самой низкой ценой в 375 тысяч евро победило предприятие Rīgas tilti. Вторым претендентом была компания Tilts. Обе этих компании - совладелицы в акционерном обществе Transport Systems, созданном в свое время для строительства Южного моста. Там начальник и заместитель начальника Rīgas tilti. Начальник - Гунтис Равис.

Так как цена ремонта лестниц отличалась от прогнозируемой в несколько раз, оппозиционные депутаты потребовали раскрыть затраты на строительство. Департамент сообщения в информации отказал. 3

Депутаты подали на департамент в суд. Этим летом суд рассмотрел дело и потребовал у департамента, чтобы тот подсчеты раскрыл. Департамент решение оспорил. Там пояснили, что это принципиальное дело, так как один закон требует защищать смету как коммерческую тайну претендента, а второй требует публиковать.

Только по распоряжению новоизбранной думы департамент кассационную жалобу отозвал. На этой неделе Департамент сообщения наконец выдал смену депутату Бергсу. Однако большей ясности о необъяснимом приросте выплат документ не дает. В нем указана работа по этапам, без расшифровки, сколько в каждом из них стоят болты, металлоконструкции или бетон. Не указаны ни расходы на рабочую силу, не планируемый заработок. Таким образом, расходы нельзя сравнить с рыночными ценами и констатировать, было ли за ступени переплачено.

На предприятии Rīgas tilti решением опубликовать их смету встревожены. Это дает преимущества конкурентам в тендерах на другие объекты. Подозрения, что суммы смет необоснованно раздуты и конкурс договорной, на предприятии отвергают.

Nekā personīga отмечает, что в архивах департамента нет ни одного документа, в котором прогнозируемые затраты на ремонт ступеней составляли бы 100 тысяч. В заказанном в марте 2018 году отчете технической инспекции фигурируют другие суммы.

В Министерстве экономики считают, что в закупке о ремонте лестницы департамент сообщения Рижской думы обошел закон: не соблюдал строительные нормативы об установлении строительных расходов. 3

По словам директора департамента строительной политики Минэкономики Ольги Фелдмане, строительный норматив не был соблюден, так как не были выбраны формы смет, предусмотренные в нормативных правилах. Насколько детально составлять смету, устанавливает проектировщик.

Она отметила, что в любом случае должны быть расшифровки как на расходы на строительные материалы, так и на рабочую силу, на связанные с ней расходы, должна быть указана и прибыль подрядчика.