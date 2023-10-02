Apple раскрыла проблемы, приводящие к перегреву новых iPhone

Как сообщает Reuters, после жалоб клиентов на то, что новые телефоны перегреваются, Apple сообщила, что в первые несколько дней после установки или обновления устройство может сильнее нагреваться из-за повышенной фоновой активности телефона.

"Еще одна проблема связана с некоторыми недавними обновлениями стороннего программного обеспечения, вызывающими перегрузку системы", - указали Apple. Предприятие добавило, что сотрудничает с разработчиками программного обеспечения, чтобы устранить проблемы.

Среди стороннего ПО, вызывающего проблему перегрузки системы, — игра Asphalt 9, а также приложения Instagram и Uber. Сообщается, что Instagram уже устранил проблему со своим приложением на прошлой неделе, выпустив обновление.

Указывается, что предстоящее обновление iOS 17, которое будет включать исправления ошибок, не повлияет на производительность iPhone.

В Apple заявили, что в iPhone 15 Pro и Pro Max перегрева не наблюдалось. Это благодаря новому дизайну — новые титановые корпуса улучшают отдачу тепла по сравнению с предыдущими моделями, элементы которых были изготовлены из нержавеющей стали.

Компания также подчеркнула, что проблема перегрева не представляет угрозы безопасности и не повлияет на долгосрочную работу телефона.