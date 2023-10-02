Эксперт по кибербезопасности: Некоторые люди так наивны, что их данные можно похитить и без хакерства

Чтобы избежать таких проблем, эксперт рекомендует внимательно подумать о том, где и что лучше всего делать, и всегда обращать внимание на окружающую вас обстановку в текущий момент. "Это не значит, что для совершения каждого телефонного звонка вам нужно удаляться идти в запертую комнату или всегда садиться с компьютером спиной к стене. Лучше просто руководствоваться здравым смыслом: если вокруг много незнакомых людей, стоит говорить о некоторых вещах потише или даже немного поворачивать компьютер, когда вам нужно ввести пароли", - сказал он.

Аналогичным образом может оказаться полезным использование фильтра конфиденциальности, который гарантирует, что вы сможете видеть то, что происходит на экране компьютера, только сидя непосредственно за клавиатурой.

Люди сами раскрывают секреты

Помимо проблем, возникающих в общественных местах, невнимательность или отсутствие цифровых знаний также вредят людям.

Например, по словам Лийвата, нередки случаи утечки данных компаний, происходящие просто потому, что кто-то поделился всей папкой из системы управления файлами, а не одним конкретным файлом.