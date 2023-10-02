В Кыргызстане попытались задержать бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского

Россия по политическим мотивам могла неправомерно начать преследование жителей Латвии в странах Содружества независимых государств (СНГ), допустили в беседе с агентством LETA в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.
МИД отмечает, что Россия могла предпринять на территории СНГ действия против действующих и бывших латвийских должностных лиц, которые участвовали в принятии решений, направленных на осуждение российской агрессии против Украины и снижение влияния России в странах Евросоюза (ЕС).
Латвийская сторона пришла к такому выводу, поскольку в минувшие выходные МИД пришлось вмешаться и оказать помощь некоему латвийцу, которого российские власти потребовали задержать во время его визита в одну из стран СНГ.
МИД не уточняет, ни кто именно был задержан, ни в какой стране СНГ произошел инцидент,
но стало известно, что была предпринята попытка задержания бывшего депутата Сейма и министра Вячеслава Домбровскиса, это подтвердил агентству LETA сам политик.
Домбровский рассказал агентству LETA, что его взяли на работу в Академию ОБСЕ в Кыргызстане, где он проработал месяц. Он должен был прийти в учебное заведение в пятницу, 29 сентября, но в результате счастливого стечения обстоятельств он задержался. Тем временем ему поступила информация, что его разыскивают как по месту жительства в Кыргызстане, так и ждут в университете.
"Я не могу сказать, кто меня предупредил, но мне сказали, что меня ищут серьезные люди", - рассказал Вячеслав Домбровский.
Узнав о случившемся, он больше не ходил в университет, пытался найти выход из сложившейся ситуации и вернуться в Латвию.
Посольства Латвии в Киргизии нет, поэтому Домбровский обратился в посольство Латвии в Казахстане, "которое отреагировало мгновенно".
"Следующие 24 часа были похожи на шпионский фильм", - сказал Домбровский, не раскрывая подробностей.
Менее суток потребовалось ему, чтобы выбраться из Кыргызстана, и еще сутки, чтобы добраться до Латвии, куда он прибыл на самолете. По словам бывшего политика, было оказано и "некоторое содействие" со стороны Казахстана. Он рад, что ситуацию удалось разрешить, так как все могло закончиться гораздо печальнее.
На вопрос, каковы могут быть мотивы подобных действий против него, Домбровский напомнил, что входил в большинство Сейма, которое проголосовало за свержение советского памятника. А реальный риск задержания возник при его выезде из Евросоюза (ЕС) и НАТО. Он согласен с тем, что выезд за пределы ЕС и НАТО с последующим въездом в страны другой зоны влияния создает реальный риск для латвийских должностных лиц, выступавших против российской агрессии.
В вуз в Казахстане Домбровский больше не поедет и будет продолжать работу в нем дистанционно.
Содружество независимых государств возникло после распада Советского Союза в основном по инициативе России, и в него включены почти все страны, получившие независимость после распада СССР, за исключением стран Балтии, которые были твердо ориентированы на вхождение в коллективные структуры западных стран.
После развернутых Россией военных действий в настоящее время в составе СНГ, помимо России, еще остаются Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которые, впрочем, стремятся к выходу из организации.
По информации МИД, запрос на задержание латвийца не был выдан в соответствии с общепринятой международной практикой и является политически мотивированным. Упомянутое лицо было задержано, но благодаря действиям службы иностранных дел Латвии и конструктивному сотрудничеству с конкретным государством СНГ подданный Латвии успешно и оперативно вернулся в Латвию.
МИД проводит углубленный анализ конкретного случая, но отмечает, что уже сейчас можно допустить: такие действия России могут быть направлены не только против Латвии, но и против нежелательных для России действующих и бывших должностных лиц других стран-членов ЕС. По мнению МИД, нельзя исключить, что такие запросы выдаются не только странам СНГ, но и другим странам, с которыми у России хорошее сотрудничество.
МИД обсудит этот случай в ЕС и других международных организациях, чтобы предотвратить дальнейшие незаконные и политически мотивированные действия российских учреждений в отношении подданных стран ЕС.
МИД напоминает, что жителям Латвии, отправляющимся в путешествия, следует тщательно выбирать пункты назначения с учетом исторических связей стран и сотрудничества с Россией, а также их позиции по вопросу агрессии России против Украины.
При выезде за пределы Латвии МИД рекомендует зарегистрироваться на портале latvija.lv в консульском регистре, ознакомиться с предупреждением о путешествиях в конкретную страну на сайте МИД и на всякий случай запастись контактной информацией консульского департамента МИД и представительства Латвии, если таковое имеется в соответствующем иностранном государстве. МИД обращает внимание на то, что его возможности по оказанию консульской помощи в чрезвычайных ситуациях в странах, в которых нет представительства Латвии, могут быть ограничены.
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