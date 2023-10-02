В Кыргызстане попытались задержать бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского

После развернутых Россией военных действий в настоящее время в составе СНГ, помимо России, еще остаются Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которые, впрочем, стремятся к выходу из организации.

По информации МИД, запрос на задержание латвийца не был выдан в соответствии с общепринятой международной практикой и является политически мотивированным. Упомянутое лицо было задержано, но благодаря действиям службы иностранных дел Латвии и конструктивному сотрудничеству с конкретным государством СНГ подданный Латвии успешно и оперативно вернулся в Латвию.

МИД проводит углубленный анализ конкретного случая, но отмечает, что уже сейчас можно допустить: такие действия России могут быть направлены не только против Латвии, но и против нежелательных для России действующих и бывших должностных лиц других стран-членов ЕС. По мнению МИД, нельзя исключить, что такие запросы выдаются не только странам СНГ, но и другим странам, с которыми у России хорошее сотрудничество.

МИД обсудит этот случай в ЕС и других международных организациях, чтобы предотвратить дальнейшие незаконные и политически мотивированные действия российских учреждений в отношении подданных стран ЕС.

МИД напоминает, что жителям Латвии, отправляющимся в путешествия, следует тщательно выбирать пункты назначения с учетом исторических связей стран и сотрудничества с Россией, а также их позиции по вопросу агрессии России против Украины.

При выезде за пределы Латвии МИД рекомендует зарегистрироваться на портале latvija.lv в консульском регистре, ознакомиться с предупреждением о путешествиях в конкретную страну на сайте МИД и на всякий случай запастись контактной информацией консульского департамента МИД и представительства Латвии, если таковое имеется в соответствующем иностранном государстве. МИД обращает внимание на то, что его возможности по оказанию консульской помощи в чрезвычайных ситуациях в странах, в которых нет представительства Латвии, могут быть ограничены.