Чемпионат мира по бегу: про ремонт улицы Слокас говорили еще в начале года

Разработка маршрута занимает около года, так как необходимо запланировать местонахождения служб безопасности и медиков и учесть прямые трансляции, для которых необходимо запланировать места и углы установки камер. Требует времени и сертификация маршрута.

Об изменениях трассы в последний момент не могло быть и речи, добавил Нордс.

Возможно, это и стало причиной, по которой было принято решение об укладке временного асфальтового покрытия. Однако это будет выяснено после получения объяснений от исполнительного директора, равно как и израсходованная на укладку асфальта сумма, которая, по информации агентства LETA, составляет около 12 000 евро.

Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте Rīgas satiksme, проект перестройки трамвайных путей на ул. Слокас был запланирован еще несколько лет назад. Подать заявку на его исполнение можно было до декабря 2021 года. В свою очередь, договор о выполнении проекта с компанией A.C.B за 6,7 млн. евро был заключен 28 февраля 2002 года.

Рижская дума в 2022 году решила выделить 300 000 евро на проведение чемпионата мира по бегу в столице 30 сентября и 1 октября 2023 года.

На внесение гарантийного депозита на обеспечение мероприятия потребовалось софинансирование самоуправления в размере 300 000 евро.