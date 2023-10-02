Кирсис потребовал объяснений по поводу укладки временного асфальта на трассе ЧМ по бегу в Риге

Напомним, в конце прошлой недели в Риге прошел чемпионат мира по бегу. Маршрут забега затронул зону ремонтных работ на улице Слокас. В связи с этим жители в соцсетях выразили опасения, готова ли Рига к принятию бегунов.

Рижская дума пообещала организаторам чемпионата, что до начала забега будет уложен асфальт, что и было сделано. Однако это был временный асфальт, который был уложен, чтобы можно было завершить ремонт улицы Слокас.

"В практической стороне проведения чемпионата есть ложка дегтя - в частности, кто, когда и почему принял решение по поводу того, что на улице Слокас на время чемпионата будет уложен временный асфальт", - написал в Twitter мэр Риги.

Он потребовал у исполнительного директора Риги пояснений по поводу того, когда стало известно о необходимости такого временного решения, когда оно было принято, сколько оно стоило и кто его оплачивает.

Также необходимо пояснить, была ли проведена оценка целесообразности таких действий и были ли рассмотрены альтернативные варианты обеспечения проведения чемпионата.