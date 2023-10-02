Видео ⟩ Очевидцы об аварии в Смилтене, в которой погиб 14-летний водитель мопеда

В воскресенье, 1 октября, среди дня в Смилтене скончался 14-летний водитель мопеда, сообщает программа Degpunktā.
Программа встретилась с женщиной, которая присутствовала при том, как оборвалась жизнь подростка. После увиденного она не могла уснуть.
"Когда я подбежала к мальчику, он лежал на земле и дергался. Вызвали "скорую". Из его рта текла кровь, потом все меньше и меньше, пока, наконец, он не перестал двигаться", - рассказала женщина.
"Молодой человек, управляя мопедом, перевернулся и стал причиной столкновения с автомобилем Volkswagen. Полицией возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили программе в полиции.
Очевидец рассказала программе, что автомобиль, судя по всему, не пострадал, а столкновения мопеда и Volkswagen вообще не было.
Мопед мог быть не в рабочем состоянии, сообщает программа Degpunktā.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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