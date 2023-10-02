Вт, 3.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Очевидцы об аварии в Смилтене, в которой погиб 14-летний водитель мопеда

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Авария в Смилтене
Авария в Смилтене Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В воскресенье, 1 октября, среди дня в Смилтене скончался 14-летний водитель мопеда, сообщает программа Degpunktā.

Программа встретилась с женщиной, которая присутствовала при том, как оборвалась жизнь подростка. После увиденного она не могла уснуть.

"Когда я подбежала к мальчику, он лежал на земле и дергался. Вызвали "скорую". Из его рта текла кровь, потом все меньше и меньше, пока, наконец, он не перестал двигаться", - рассказала женщина.

"Молодой человек, управляя мопедом, перевернулся и стал причиной столкновения с автомобилем Volkswagen. Полицией возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили программе в полиции.

Очевидец рассказала программе, что автомобиль, судя по всему, не пострадал, а столкновения мопеда и Volkswagen вообще не было.

Мопед мог быть не в рабочем состоянии, сообщает программа Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх