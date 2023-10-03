Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"

Руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис отметил важность донатов в ВСУ в моральном плане, хотя и указал, что они не смогут переломить ход войны. Он выступил против отказа от участия в грядущих президентских выборах 2024 года: "Есть общие цели и ценности, но разные фланги российских демсил делают разное, и делают движение сильнее. Так и с выборами. Если будет понятно, что можно будет нанести ущерб путинскому режиму, то это разумно".

В свою очередь сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин с этим не согласился: "Вы не можете говорить о том, что режим нелегитимный, но участвовать в выборах". Кроме того, Тютрин анонсировал практическую инициативу поддержки - 9 ноября пройдет аукцион по сбору средств для российских добровольцев, воюющих на стороне Украины: "Важна моральная составляются и демонстрация того, что мы готовы не словами, но и делами помогать людям, которые борются с оккупантами".

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