"Повезло, что я сейчас в Риге, а не в Москве": Домбровский о действиях МИД в Кыргызстане

Министерство иностранных дел допускает, что Россия по политическим мотивам могла неправомерно начать преследование жителей Латвии в странах Содружества независимых государств (СНГ). Это произошло после того, как бывшему депутату Сейма Вячеславу Домбровскому потребовалась срочная помощь министерства, поскольку российские власти обратились с просьбой задержать его во время визита в одну из стран СНГ, сообщает Panorāma.
Домбровский рассказал агентству LETA, что его взяли на работу в Академию ОБСЕ в Кыргызстане, где он проработал месяц. Он должен был прийти в учебное заведение в пятницу, 29 сентября, но по счастливому стечению обстоятельств задержался. Тем временем ему поступила информация о том, что его разыскивают по месту жительства в Кыргызстане, а также ждут в университете.
"Мне позвонили и сказали, что меня ищут. Первое было большим шоком - я не представлял, что мог бы сделать в Кыргызстане. Единственный момент, когда я осознал, насколько все это серьезно - это когда получил указание удалить все переписки, весь WhatsApp, Telegram, все почистить, телефон, компьютер... В этот момент я понял, что назревает что-то серьезное. Еще мне сказали, что мне очень повезло, что я сегодня в Риге, а не в Москве", - рассказал Домбровский в интервью Латвийскому телевидению.
Как сообщает TV3, бывший парламентарий позже получил подтверждение, что это связано с решением предыдущего Сейма о сносе памятника в Пардаугаве.
"За этим последовали 24 часа, которые напоминали шпионский фильм. Я, конечно, не могу рассказать вам никаких подробностей о причастных к этому людях, за исключением того, что наши дипломатические службы действительно добились весьма впечатляющих успехов, не только спасая меня от полиции, но и организуя мой отъезд", - говорит бывший парламентарий.
"Латвийские хоккеисты и баскетболисты - не единственные, кто способен свернуть горы. Деятельность наших послов и внешнеполитических ведомств зачастую не видна и не известна широкой публике. Но они сворачивают горы! МИД, я ваш фанат на всю жизнь", - написал он на платформе X (ранее Twitter).
Latvijas hokejisti un basketbolisti nav vienīgie, kas spējīgi gāzt kalnus. Mūsu vēstnieku un ārlietu dienestu darbība plašai sabiedrībai bieži nav redzama un zināma. Bet viņi gāž kalnus!@Arlietas: esmu Jūsu fans uz mūžu.— Vj.Dombrovskis (@VjDombrovskis) October 2, 2023
В МИД, не раскрывая имени потерпевшего, заявляют, что был замешан гражданин Латвии, которого российские власти попросили задержать во время его визита в одну из стран СНГ.
МИД указывает, что Россия, возможно, предприняла действия в рамках СНГ, чтобы преследовать нынешних и бывших латвийских чиновников, которые участвовали в принятии решений, направленных на осуждение агрессии России против Украины и снижение влияния России в государствах-членах Европейского союза.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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