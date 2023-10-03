"Повезло, что я сейчас в Риге, а не в Москве": Домбровский о действиях МИД в Кыргызстане

Домбровский рассказал агентству LETA, что его взяли на работу в Академию ОБСЕ в Кыргызстане, где он проработал месяц. Он должен был прийти в учебное заведение в пятницу, 29 сентября, но по счастливому стечению обстоятельств задержался. Тем временем ему поступила информация о том, что его разыскивают по месту жительства в Кыргызстане, а также ждут в университете.

"Мне позвонили и сказали, что меня ищут. Первое было большим шоком - я не представлял, что мог бы сделать в Кыргызстане. Единственный момент, когда я осознал, насколько все это серьезно - это когда получил указание удалить все переписки, весь WhatsApp, Telegram, все почистить, телефон, компьютер... В этот момент я понял, что назревает что-то серьезное. Еще мне сказали, что мне очень повезло, что я сегодня в Риге, а не в Москве", - рассказал Домбровский в интервью Латвийскому телевидению.

Как сообщает TV3, бывший парламентарий позже получил подтверждение, что это связано с решением предыдущего Сейма о сносе памятника в Пардаугаве.