Водитель уверен, что несправедливо получил штраф за превышение скорости

Водитель, который ехал домой из Риги в Валкский край, попал в неприятную ситуацию - перед въездом в Валмиеру его остановила полиция и оштрафовала на 40 евро, сообщает передача Bez Tabu.
Артур ехал со скоростью 80 км/ч на перекрестке автомагистрали А3 возле магазина АК12 в направлении Валмиеры. Полиция остановила водителя за превышение разрешенной скорости.
У водителя есть права уже давно, он получил водительское удостоверение на все категории. Артур считает, что он не нарушал правила дорожного движения и был несправедливо оштрафован.
Сейчас мужчина обжаловал решение полиции и ждет ответа.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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