Водитель уверен, что несправедливо получил штраф за превышение скорости

Артур ехал со скоростью 80 км/ч на перекрестке автомагистрали А3 возле магазина АК12 в направлении Валмиеры. Полиция остановила водителя за превышение разрешенной скорости.

У водителя есть права уже давно, он получил водительское удостоверение на все категории. Артур считает, что он не нарушал правила дорожного движения и был несправедливо оштрафован.