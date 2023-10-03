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Водитель уверен, что несправедливо получил штраф за превышение скорости

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Водитель, который ехал домой из Риги в Валкский край, попал в неприятную ситуацию - перед въездом в Валмиеру его остановила полиция и оштрафовала на 40 евро, сообщает передача Bez Tabu.

Артур ехал со скоростью 80 км/ч на перекрестке автомагистрали А3 возле магазина АК12 в направлении Валмиеры. Полиция остановила водителя за превышение разрешенной скорости.

У водителя есть права уже давно, он получил водительское удостоверение на все категории. Артур считает, что он не нарушал правила дорожного движения и был несправедливо оштрафован.

Сейчас мужчина обжаловал решение полиции и ждет ответа.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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